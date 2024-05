Emotivo momento. El influencer uruguayo Ignacio Baladán viajó hasta ‘La Casa de los Famosos Colombia’ para sorprender a su novia Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’, con una inesperada propuesta que será un paso más en su relación. al hacerle una romántica propuesta de matrimonio dentro del famoso reality show.

Con ayuda de la producción, el pastelero ingresó al reality internacional visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos. Pese a su nerviosismo logró acercarse a su novia y mostrarle el anillo de compromiso.

“Vine hasta acá directamente desde Perú. Yo te quiero toda mi vida, no me quiero separar de ti. Yo te voy a cuidar, te voy a amar ¡Te amo! Te traje esto (el anillo de compromiso) que sé que va a ser especial para ti y quería decirte con todo el amor del mundo que me lo aceptes, yo te voy a cuidar toda la vida como lo he hecho todo este tiempo y quería pedirte por favor (…) (Ignacio rompió en llanto) ¿Quieres casarte conmigo?”, expresó el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’.

Así fue la pedida de mano:

Pedida de mano de Ignacio Baladán

Horas después de este decisivo momento, la influencer colombiana compartió el video de la pedida y reafirmó su compromiso: “SÍ al amor más bonito y grandioso @ignaciobaladan PARA SIEMPRE”

Tras el romántico encuentro, los cibernautas han aplaudido este actor de amor por parte del uruguayo y han dejado curiosos comentarios en las publicaciones: “A mí no me han querido, es, pero nada”, “Tan tierno ese hombre.. 🤩”, “Me muero que belleza de hombre, tan formal como los saludo a todos, definitivamente la descendencia no pelea con nadie, qué caballero”, “llore con Ignacio”, “Qué lindo Baladán”, escribieron.

Producción del reality fue cómplice del exchico reality.

¿Cómo inició su historia de amor?

La historia de amor entre Natalia Segura e Ignacio Baladán inició en abril de 2022 cuando la creadora de contenido viajó a Miami precisamente para registrar material para sus redes sociales y fue, por intermedio de un amigo en común, que convocó a Baladán a participar de una de sus producciones. Según los novios, desde ese día, la química fue inmediata y no se han vuelto a separar

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis