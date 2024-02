La hermana de Milena Zárate, Greissy Ortega, reapareció en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para solicitar apoyo en el proceso de divorcio con su expareja, Ítalo Villaseca. En una conmovedora entrevista, la colombiana reveló detalles impactantes sobre la violencia doméstica que sufrió durante los nueve años de su relación con el bailarín.

Greissy Ortega expresó que ha decidido tomar acciones legales y denunciar a Ítalo Villaseca por violencia doméstica en Estados Unidos, buscando protegerse a ella y a sus tres hijos. Durante la entrevista, la influencer confesó que los actos de maltrato comenzaron cuando vivían en Lince, y sus hijos fueron testigos de estos abusos a lo largo de la relación.

“Yo le digo que se quede con mis hijos, no quería y yo cierro la puerta para que no se vaya, me metió dos rodillazos en la cara y me dice ‘hija de p***’ y me metió dos puñetes en la cara”, relató Greissy Ortega sobre uno de los episodios de violencia sufridos.

En otro momento de la entrevista, la hermana de Milena Zárate compartió una experiencia traumática durante su séptimo mes de embarazo. Según Greissy, Ítalo Villaseca no quería tener una hija y sugirió darla en adopción debido a su género.

“Yo tenía 7 meses cuando pierdo a mi bebé. Él no quería a mi hija porque iba a ser niña, quería que la diéramos en adopción. Él venía de la calle, se le perdió un dinero, y me tiró un zapato y me cayó en la barriga, y es ahí donde voy a la doctora porque me estaba doliendo mucho el estómago y mi hija se le estaban yendo los latidos de su corazón. Me dio tres días para saber si sobrevivía, pero no se pudo y me sacaron a mi hija”, reveló Greissy entre lágrimas.





