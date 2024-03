Greissy Ortega estuvo en un enlace desde Estados Unidos con el programa ‘Amor y Fuego’ y rompió en llanto al revelar la pesadilla que vivió durante los nueve años de relación que tuvo con Ítalo Villaseca, en el cual habría existido maltratos físicos y psicológicos en varias ocasiones.

La hermana de Milena Zárate no solo atraviesa un mal momento emocional luego de su separación con el padre de sus hijos, sino que además también padece complicaciones en su salud.

“Me detectaron anorexia avanzada (...) cuando como se me mueve una bolita en la boca de estómago y me duele. El doctor me dice que ya no se curaba, o sea solamente se controlaba”, contó la colombiana para ‘Amor y Fuego’.

En otro momento, Greissy rompió en llanto al contar que permitía que Ítalo la golpeara hasta que decidió denunciarlo ante las autoridades estadounidenses, y ahora corre el riesgo de ser deportado.

“Yo estaba acostumbrada a un círculo vicioso y él me golpeaba, y ese era el único amor que me podía dar porque yo tenía un pasado (Edwin Sierra) todo el tiempo me lo recordaba, día y noche”, manifestó.

Finalmente, la exbailarina contó entre lágrimas que Ítalo también la agredió en su último embarazo, y que antes de perder a su bebé, él le dijo que la quería dar en adopción porque no quería tener más hijas mujeres.





