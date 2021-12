Greg Michel no está al ciento por ciento recuperado del accidente que sufrió en su gimnasio de Tarapoto. Ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme”, el excombatiente reveló que necesita viajar a Estados Unidos para realizarse una cuarta operación, la misma que está valorizada en 40 mil dólares.

Según el modelo belga, los médicos le han dicho que es poco probable que vuelta a levantar una pesa porque no podrá mover dos de sus dedos.

“Tenemos de un 20 a un 30% de éxito en esta operación de reconexión de los nervios. Han recomendado que no me opere por la complejidad de la artería. Hay una posibilidad de que me quede así, sin el índice ni el pulgar. Sería como una obra de Dios que recupere los dedos”, explicó.

“Pensé con o sin brazos tenía que seguir porque esto es lo que me da de comer, me da la posibilidad de educar a mi hijo y estar presente en su vida, me ha frenado porque se ha cerrado el gimnasio”, acotó.

Finalmente, Greg Michel se mostró agradecido con Dios y con las personas que lo apoyaron en este difícil momento que le ha tocado vivir.

“Le agradezco a Dios estar vivo, estar acá parado poder conversar con ustedes y poder decirle a la gente que estoy muy agradecido”, enfatizó ante las cámaras del programa de Magaly Medina.

