El periodista conocido como El Flaco Granda visitó la mañana de este viernes el set de ‘América Hoy’ y no pudo evitar comentar sobre la polémica generada por Yaco Eskenazi. El exchico reality generó revuelo cuando, durante su participación en ‘Palabra de hincha’, mencionó que estaba desempleado y no podía pagar los pases de Disneyland para su familia.

Giancarlo Granda no se contuvo al compartir sus opiniones sobre Eskenazi con Ethel Pozo y el resto del equipo del programa. “Yo comparto programa con él y es un miserable, no nos trajo nada, ni un imán, la verdad es que es un miserable”, comenzó diciendo Granda.

El periodista continuó criticando a Eskenazi por quejarse de su situación económica cuando, según Granda, gana un buen salario. “Se vive quejando y factura bastante bien, cobra el triple de lo que cobramos nosotros. Sí le pagan, obvio, es un miserable, está llorando por todos los canales que no tiene plata”, aseguró Granda.

Yaco Eskenazi anuncia que se encuentra desempleado

El presentador contó su amarga experiencia al realizar un viaje familiar a Disneylandia cuando conducía ‘Palabra de Hincha’, el programa deportivo de No Somos Tv.

“Fui dos días a Disney. Seguramente Natalie se va a molestar por lo que voy a decir, pero creo que ir a Disney es el peor castigo para cualquier padre de familia. Tienes que caminar 400 cuadras para llegar a cada juego y si no tienes para invertir en el fast pass (pase rápido) tienes que hacer 55 minutos (de cola) para subirte a un juego que dura 5 minutos”, comentó incómodo.

En otro momento, el esposo de Natalie Vértiz reconoció que no pudo comprar el ticket de pase rápido para él y toda su familia porque está atravesando problemas económicos al ya no tener empleos en la pantalla chica.

“El día que vayas, ten para comprar el fast pass porque si no vas a hacer cola, es una locura. Si compras previamente cuesta como 115 dólares...”, comentó Yaco. Ante ello, el Flaco Granda se burló de él asegurando que este monto era una ‘bicoca’ para alguien tan famoso con él, no obstante, él le recordó que ya no tiene tantos contratos como antes.





