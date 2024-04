La influencer argentina Cande Lecce salió a lanzar acusaciones en contra del conductor Marcelo Tinelli, quien asegura engañó a Milett Figueroa. Según la modelo, mantuvo un corto romance con el presentador debido a que el le señaló que su relación con la peruana “era parte del show”.

Lecce comentó que su relación con el argentino comenzó en mayo de 2023 y duró hasta diciembre. Sin embargo, a raíz de la confirmación del romance del conductor con Milett Figueroa, la modelo optó por alejarse.

Ante esta decisión, Tinelli la buscó y le aseguró que que esta cercanía era armada y que todo era parte de una estrategia para vender su programa ‘Bailando 2023′.

“Empezamos a salir desde mayo del año pasado y no sé si puedo decir fecha, pero fue hasta diciembre. Fue una situación muy difícil, pero entendí que fue parte del show” (...) “Eso me decía (que era parte del show). Me daba la intuición a mí como mujer y también lo que veía”, dijo durante una entrevista que le hizo el programa ‘Socios del Espectáculo’.

Cande Lecce asegura haber estado con Marcelo Tinelli

También reveló que el empresario la hacía sentir protegida y que le brindó su apoyo para ingresar a la televisión argentina por la puerta grande.

“Me decía, te quiero (…) Yo confié y creí en ese hombre como no creí en nadie, desde esa primera noche que estuve ahí en su departamento, él me miró a los ojos y me dijo que me iba a ayudar en el mundo del espectáculo”, sostuvo.

“Me dijo que vaya a los programas de América, y confié en ese momento en lo que me estaba diciendo. Yo me vine un par de días a la Capital y ahí lo conocí físicamente. Tuvimos un vínculo afectivo durante varios meses, estuvimos saliendo”, agregó.

Además, dijo que el exlocutor de radio la respaldó cuando estaba por presentarse en un programa, por lo que empezó admirarlo: “Cuando estaba por dar una nota para Intrusos, él vino y dijo: ‘Cuídenla a esta chica’. Me sentí contenida. Esa noche me pasó a buscar y fuimos a su departamento, después de comer. Había una relación amorosa, pero no lo hicimos público”, añadió.

