En una reveladora entrevista con la periodista Verónica Linares para el programa ‘La Linares’, el reconocido cantante Ezio Oliva no pudo ocultar su molestia al recordar algunas declaraciones de su esposa, Karen Schwarz, que, según él, lo dejaron en una situación incómoda.

Oliva expresó su disconformidad con ciertas declaraciones que Karen Schwarz que estuvo en una entrevista anterior con Verónica Linares, asegurando que esas palabras lo dejaron en una posición desfavorable. El cantante compartió su incomodidad durante la entrevista, enfatizando que hubiera preferido ser consultado o que ciertos aspectos de su vida personal se guardaran.

“Me senté con ella y le dije: ‘Gorda, o sea todo bien, pero es tu entrevista. O sea, qué onda con contar si salgo, si no salgo’, y me dijo: ‘Pero Ezio no pasa nada’. Sí, no pasa nada para ti, pero la gente siempre, además, que nos está viendo y a quienes queremos tanto se concentra en lo que más le interesa y obviamente más que mi gira en España, si tomo o no tomo. ¿Me entiendes? Le dije: ‘Te pido, por favor, que antes consultes conmigo o te guardes un poquito las cosas’, pero la verdad es que no es tan grave”, expresó el artista con franqueza.

A pesar de estas diferencias, Ezio Oliva destacó que estas situaciones han fortalecido su relación con la exconductora de televisión. Considera que al ser polos opuestos, han encontrado un punto de equilibrio donde prevalece el amor que se tienen. Este episodio, según el cantante, ha sido una oportunidad para crecer como pareja y aprender a gestionar la exposición mediática en su relación. La entrevista completa se espera que arroje más luz sobre la dinámica de la vida personal de la pareja y cómo enfrentan juntos los retos que surgen en la esfera pública.





¿Qué dijó Karen Schwarz sobre Ezio Oliva en ‘La Linares?

En mayo del año pasado, Karen Schwarz participó en el programa ‘La Linares’ conducido por Verónica Linares. Durante la entrevista, la exreina de belleza reveló diversos secretos del cantante peruano, Ezio Oliva.

“Le gustan mucho las mujeres, es coqueto, muy sociable, sabe cómo entrar rapidito, así me conquistó, sé por dónde va, pero es su personalidad, no puedo hacer nada, él es inquieto, sufre de ansiedad, todo se mezcla, pero te juro que es un buen chico. Él que salga, pero si viene con sus traguitos de más, se va a la sala, al cuarto no entra y si por ahí estoy durmiendo con mis hijas, no quiero que lo huelan a alcohol”, manifestó la empresaria.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.