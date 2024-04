Una extrabajadora del polémico doctor Víctor Barriga Fong se comunicó con la diseñadora de modas Cinthia Vigil para denunciar la situación preocupante que se vivía en el centro estético del cirujano. Durante su comunicación con el programa ‘América Hoy’, Vigil reveló detalles alarmantes sobre el funcionamiento de la clínica.

Según la excolaboradora, el centro estético carecía de profesionales debidamente calificados, ya que en lugar de licenciadas, se empleaban estudiantes de medicina para realizar cirugías. La extrabajadora mencionó que en algunos casos, las cirugías no eran realizadas por el propio doctor Barriga, sino por otras doctoras que, aunque no eran malas, tampoco eran cirujanas especializadas.

“Tu cirugía la realizó otra doctora que no era mala, pero no era cirujana. El Dr. les enseña en su clínica, incluso la doctora que operó a Milly con él está en la misma situación, es nueva, pero tampoco es cirujana”, explicó el testigo.

Además, se destacó que muchos profesionales optaron por renunciar debido a los bajos salarios ofrecidos. La falta de personal capacitado se hizo evidente cuando el testigo mencionó que la clínica solo contaba con estudiantes y técnicas, sin licenciadas, para manejar casos complicados, como el de Muñequita Milly.

“La mayoría ya no estamos porque su administrador recortó el sueldo y contrataba personal sin experiencia. Ya no hay licenciadas, solo queda una que no va todos los días, todas las demás son estudiantes y técnicas que no manejan pacientes post operados y menos complicados. Lo que sé es que esa semana que se operó Milly, no hubo licenciadas como para ver los signos de alarma”, agregó la extrabajadora.

El testigo subrayó la importancia de evaluar cómo está estructurada la clínica para evitar futuras tragedias en caso de que una cirugía salga mal. Aunque aparentemente el doctor Barriga Fong cumple con los requisitos legales, se cuestiona la falta de cirujanos especialistas y licenciados instrumentistas.

Diseñadora peruana revela que Dr. Fong no contaría con profesionales en su centro estético.

Dr. Fong asiste a la Dirincri para la primera audiencia sobre la muerte de la ‘Muñequita Milly’

El último viernes el Dr. Fong se presentó en la sede de la Dirincri en el Centro de Lima para participar en la primera audiencia por el caso de la muerte de ‘Muñequita Milly’ quien falleció luego de someterse una liposucción.

Según un reportero de ‘América Hoy’, el cirujano llegó con el rostro cubierto por una mascarilla y rodeado por cuatro personas. “Llegó rodeado de matones, no eran guardias de seguridad por la actitud con la que se comportaron con la prensa”, comentó el periodista.





Sin embargo, la audiencia se postergó debido a la ausencia de la familia de la cantante. Ante ello, el médico se retiró de la sede de la Dirincri. Su salida fue accidentada, ya que estuvo resguardado por miembros policiales y decidió no hablar con la prensa congregada en el lugar.

Salida accidentada del Dr. Fong de la Dirincri. Fotos Britanie Arroyo/ @photo.gec





