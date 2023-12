No existe separación fácil, pero permanecer aferrado y atado a algo que ya no tiene futuro no es sano para nadie. No lo fue para la Selección, la Federación, Juan Reynoso y su comando técnico, y menos aún para el hincha. Ayer, luego de 22 días de haber empatado ante Venezuela —y más de un supuesto intento del ‘Cabezón’ de convencer y salvar su puesto— culminaron las largas negociaciones que pusieron fin al ciclo del excapitán peruano a cargo de la blanquirroja.

Fueron meses de debacle, en los que el entonces DT de la Selección iba perdiendo puntos y respaldo, hasta que, después de cerrar el año con 2 de 18 posibles —en el último lugar de la tabla—, fue por fin suficiente. Finalmente, llegó la bajada de dedo de Juan Carlos Oblitas y Agustín Lozano, responsables de la llegada de Reynoso al banquillo nacional. De ahí, siguieron múltiples reuniones en las que quedó en evidencia la incompetencia de la FPF para resolver el contrato con el estratega.

Hoy, mientras urge pasar la página, todos los caminos guían a Universitario, precisamente, a la oficina de Jorge Fossati, la cual cambiaría de titular muy pronto. A estas alturas no es un secreto para nadie el coqueteo entre la Dirección Deportiva de la Federación, encabezada por Oblitas, y el experimentado técnico uruguayo, cuyo representante se presentó ayer en la Videna.

El ‘profe’, probablemente seducido por la posibilidad de volver a asumir una selección en los últimos años de su carrera, nunca ocultó su interés por el cargo. Por otra parte, todo el país fue testigo del intento del ‘Ciego’ de amagar (declarando que volaba a Estados Unidos) a todo el mundo, cuando en realidad viajaba a Montevideo a conversar con la gente de Fossati.

No hay tiempo que perder, por lo cual el futuro del (por ahora) DT de la ‘U’ debería definirse en los próximos días. Definitivamente, queda un poco más tranquilo el hincha de la Selección que el ‘crema’, al que solo le queda esperar que Jean Ferrari haya trabajado en un ‘plan B’ para su centenario. Hasta el martes, el dirigente contaba públicamente con la presencia de Fossati en el primer día de pretemporada, que, por cierto, comienza el lunes.

Ya veremos.





