Ricky Trevitazo se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse una faceta desconocida y oscura cuando era integrante de Skándalo, grupo juvenil que lo lanzó a la fama en los años 90.

Recientemente el creador de Skándalo, Roly Ortiz, estuvo como invitado en el programa digital OUKE de Carlos Orozco, donde terminó revelando el verdadero motivo por el que despidió a Ricky en el 2001.

“La verdadera razón y hoy Ricky la va a saber, porque él tampoco la sabe, fue lo siguiente. Ricky, en esa época, era un muchacho muy agresivo. Les paraba pegando a los chicos, los insultaba. Muchas veces Tenía que consolar A Luis lo encontraba llorando. Le pegaba a Luis, a su hermano Ronald le pegaba y a Luigui también lo trataba mal”, comentó al inicio.

Según el fundador de la orquesta, Ricky también maltrató a otros músicos de la agrupación. “Inclusive, tenía un músico, el timbalero, que tenía habilidades especiales y lo humillaba, le pegaba, una vez le escupió en la cara a este chico, era muy abusivo, Ricky”, acotó en su relato.

Cansados de los supuestos maltratos, sus propios compañeros se unieron para exigirle a Roly Ortiz que despida al cantante de su agrupación o de lo contrario todos renunciarían.

“Un día hacen una reunión todos los chicos de Skándalo. Ya había entrado Giovanni Kral y me dice ‘Ya no aguantamos a Ricky, o se va Ricky o nos vamos nosotros, tú decide’. ¿Qué iba a hacer? Por la tranquilidad del grupo, tuve que retirarlo”, señaló.









¿Qué dijo Ricky Trevitazo?

El cantante reconoció que ha cometido errores a lo largo de su carrera, sin embargo, negó haber agredido físicamente a sus excompañeros de Skándalo. Incluso recordó que continúa teniendo una relación cercana con Luis Sánchez y Luigui Carbajal.

“Éramos chiquillos, chibolos, yo era el mayor de ellos, tenía 21 años mientras que los demás 17. Lo que pasa es que, en esa época, por el simple hecho de haber sido muchachos no teníamos un asesoramiento previo. Todo llegó de porrazo, la fama y la plata. Teníamos a nuestros padres que siempre nos orientaban, pero definitivamente no estaban relacionados con el mundo del espectáculo. Nosotros hacíamos las cosas en base a lo que veíamos y en base a lo que aprendíamos en el camino. No teníamos a nadie que nos asesorara en ese aspecto y en el camino, de repente, pasaron algunas cosas”, manifestó el cumbiambero.





