Ethel Pozo continúa indignada por las declaraciones que Natalie Vértiz hizo en su programa ‘Estás en todas’ donde la deja como una persona con poder adquisitivo, pero que se hace la ‘misia’. Ante la avalancha de críticas, la hija de Gisela Valcárcel decidió romper su silencio en redes sociales.

Tal como muestran las imágenes difundidas por el portal Instarándula, la conductora de ‘América Hoy’ no dudó en responderle a una usuaria que le dio su respaldo a la modelo, al considerar que todo se trató de una broma.

“Respeto tu apoyo, Karina. Pero yo no apoyo mentiras. Y mintió en todo. Eso no es de ‘amigas’, yo no le hice nada. Y de pronto raja de mí. No hay derecho”, le respondió Ethel a la usuaria que no podía salir de su asombro al punto que pensó que le habían hackeado su cuenta de Instagram.









Otra internauta también cuestionó a la hija de Gisela Valcárcel por responderle públicamente a la esposa de Yaco Eskenazi en lugar de resolver sus diferencias detrás de cámaras.

“Solo creo que deberían hablarlo en privado si realmente la considerabas tu amiga”, escribió la usuaria.

La crítica no le cayó nada bien a la presentadora de América Televisión por lo que volvió a defenderse a través de un extenso mensaje.

“Pero ella me ofendió el sábado públicamente. ¿Cómo voy a dejar eso sin respuesta? No es justo. Ella de la nada sale en ‘Estás en todas’ con la música de ‘hipocresía’ y dice que mi casa es más grande, que voy a Disney, que he comprado mega fast pass. Todas mentiras… ¿y yo que soy, un saco de box que me pegan y no respondo?”, sostuvo Ethel Pozo.





Ethel Pozo terminó su amistad con Yaco Eskenazi:

La hija de Gisela Valcárcel dejó claro que ya no mantiene una relación con la exmiss Perú y su esposo, y enfatizó que no se quedará callada ante lo que considera afirmaciones inexactas.

“No me gusta que mienta de esa forma, más viniendo de alguien que decía ser mi amiga, me parece incorrecto. Yo he compartido seis años de trabajo con Yaco y he compartido con ella. Me duele y me parece injusto que mienta, que diga que mi casa es como la de Jefferson Farfán. Ella nunca ha entrado en mi casa, ¿cómo puede decir semejante mentira?”, expresó furiosa.

Asimismo, dijo que debido a las declaraciones de la modelo tuvo una tensa conversación con Yaco Eskenazi y ya no forma parte de su círculo de amistad hasta que se rectifique.

“Me llamó ayer y hemos terminado la amistad. Nosotros en seis años jamás tuvimos un problema. Como le dije a Yaco, ¿acaso Natalie salió a hablar sobre el Flaco Granda o sobre Janet Barboza (quienes también la criticaron)? La única sorprendida, dice ella, soy yo. Siento que hay algo contra mí. Esto me afecta, pero yo no perdono”, aseveró.





