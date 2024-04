Ethel Pozo protagonizó un bochornoso momento luego de realizar una encuesta para demostrar la fidelidad de sus seguidores, pero lo que nunca imaginó es que casi todos le darían la espalda.

La hija de Gisela Valcárcel utilizó sus historias de Instagram para realizar un sondeo entre los usuarios y así presumir la cantidad de personas que verían su programa ‘América Hoy’.

No obstante, la conductora de América Televisión no tuvo el respaldo de sus fans y la mayoría de ellos le dijo que no, por lo que Ethel tuvo que borrar la encuesta a las dos horas de haberla publicado.









¿Qué respondió Ethel Pozo?

Las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ abordaron a la conductora del magazine matutino para consultarle por la falta de apoyo de sus seguidores, y ella solo atinó a dejar entrever que se trataba de una estrategia para generar la atención del público.

“No puedo hablar (…) Lo hago justamente para generar esto”, sostuvo la conductora de América Televisión.





