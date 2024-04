Continúan apareciendo imágenes perdidas de Alex Brocca, cuyo nombre está nuevamente en medio del ojo público luego del estreno de la película de Ernesto Pimentel, una cinta donde es tachado como una persona oportunista, vividor y envidioso.

El programa ‘Todo se filtra’ difundió este viernes nuevas imágenes del archivo de Panamericana Televisión donde el fallecido bailarín habla de sus problemas legales con el creador de la Chola Chabuca, a quien califica como un monstruo de la televisión.

“Yo no quiero demandar a nadie, ni tampoco quiero hacer una contrademanda contra una persona, quiero estar tranquilo, que me dejen tranquilo. (…) siento que me voy, que cada día que pasa siento que ya me estoy yendo, pero no quiero irme sin antes cantar”, declaró Brocca un viernes 4 de junio de 1999.









¿QUÉ LE PIDIÓ A ERNESTO PIMENTEL?

En aquella entrevista, el también actor le pidió al conductor de América Televisión que no inicie acciones legales en su contra debido a su estado de salud, y es que por aquel entonces se especulaba que Ernesto Pimentel lo demandaría por difamación, injuria, intimidación tras el lanzamiento de su libro ‘Canto de dolor’.

“Ahora que me pasa esto ya siento que me puedo morir en paz, por eso le pido al señor Pimentel que piense bien antes de demandarme, que piense en ayudar a la gente que realmente lo necesita, y si él quiere que yo vaya a un juicio, en todo caso que espere a que yo me recupere para poder estar con todas mis fuerzas”, se le oye decir al fallecido artista entre lágrimas.

Aunque le pidió públicamente a su expareja no ser demandado, finalmente Ernesto Pimentel inició un juicio en su contra y el 23 Juzgado Penal decidió sentenciarlo a dos años de prisión suspendida y al pago de 10 mil soles como reparación civil.





