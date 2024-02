No lo respalda. Ethel Pozo regresó a las pantallas de ‘América Hoy’ tras unas breves vacaciones, tiempo en que su compañero de conducción fue captado en el ‘auto rana’ con Mary Moncada , cuando aún mantenía una relación con Pamela Franco .

La hija de Gisela Valcárcel reapareció en el programa matutino para asegurar que: “no es el debut que esperábamos porque nuestro compañero (Christian Domínguez) falló una vez más, me siento decepcionada, por ratos con rabia”, indicó.

Por otro lado, la comunicadora aseguró que no existe justificación alguna por su acto de deslealtad con Pamela Franco. “Falló y no hay como justificarlo”, mencionó.

Arranca #AméricaHoy con las palabras de Ethel Pozo sobre Christian Domínguez: “Me siento decepcionada.” pic.twitter.com/EvfMkMt7cf — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 5, 2024





¿Quién es Mary Moncada?

La popular ‘Rubia tentación’, tiene 35 años, es una ciudadana peruana que desde los 19 años ha residido en los Estados Unidos, donde se ha desempeñado como gerente de un banco, según su cuenta de LinkedIn. Su formación incluye un bachillerato en administración y negocios internacionales en la Fairleigh Dickinson University.

Mary Moncada aclaró que no tiene ningún interés en formalizar algún tipo de relación con Domínguez, describiéndolo como un “good time”. Incluso, la joven reconoció explícitamente la existencia de una infidelidad por parte del cantante. Ella dejó claro que, siendo una adulta soltera, considera que sus acciones no causan daño a nadie y se desentendió de la vida privada de Domínguez. “Asumo lo que hago, no le estoy haciendo daño a nadie. De su vida privada no sé nada, nunca he preguntado, ni investigado, ni me ha interesado”, dijo en el programa de la ‘Urraca’.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO