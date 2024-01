Se pasa franela. Mary Moncada no dudó en defenderse ante las constantes críticas por su actitud, luego de ser captada con Christian Domínguez en el interior de la camioneta, pese a tener una relación con Pamela Franco.

Como se recuerda, Magaly Medina inició su temporada con un nuevo destape que puso en el ojo de la tormenta nuevamente al cumbiambero, quien fue captado por las cámaras de su programa en comprometedoras situaciones con una mujer. Según la ‘Urraca’, su equipo de producción ya tenía varios indicios de que el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ estaba engañando a la madre de su hija, por lo que empezaron a investigar hasta que lo ‘ampayaron’ el último 12 de enero de este año.

Ante ello, la popular ‘Rubia tentación’ no habría tomado a bien los comentarios en redes y en Instagram decidió aclarar ciertos puntos.

“Me gustaría aclarar algo, mi risa en la entrevista con Magaly TV no es de burla, mi risa es de nervios, ya que no estoy acostumbrada a esto. No crean que estoy aquí riéndome de la situación, pero claro que tengo una vida, un trabajo y tengo que seguir”, escribió en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que los usuarios tildaron su actitud de ‘fresca’ y de no haberse tomado las cosas con seriedad. Ahora, con este texto, espera dejar atrás esta situación.

¿Quién es Mary Moncada?

La popular ‘Rubia tentación’, tiene 35 años, es una ciudadana peruana que desde los 19 años ha residido en los Estados Unidos, donde se ha desempeñado como gerente de un banco, según su cuenta de LinkedIn. Su formación incluye un bachillerato en administración y negocios internacionales en la Fairleigh Dickinson University.

Mary Moncada aclaró que no tiene ningún interés en formalizar algún tipo de relación con Domínguez, describiéndolo como un “good time”. Incluso, la joven reconoció explícitamente la existencia de una infidelidad por parte del cantante. Ella dejó claro que, siendo una adulta soltera, considera que sus acciones no causan daño a nadie y se desentendió de la vida privada de Domínguez. “Asumo lo que hago, no le estoy haciendo daño a nadie. De su vida privada no sé nada, nunca he preguntado, ni investigado, ni me ha interesado”, dijo en el programa de la ‘Urraca’.

