¡Cuidado! Si nota que un hombro de su hijo parece más alto que el otro, o las prendas de vestir no caen derechas, o su niño se queja de cansancio en la región lumbar, ya sea estando sentado o de pie por un tiempo prolongado, pues, tenga mucho cuidado: podría presentar escoliosis idiopática, que en casos extremos compromete los pulmones.

En el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña (INSN-Br.), 28 menores fueron sometidos a cirugía de corrección de columna el año pasado y anualmente alrededor de 100 pacientes han sido diagnosticados con esta malformación, dio a conocer el Servicio de Ortopedia y Traumatología de esta institución.

La escoliosis idiopática es el encorvamiento lateral de la columna vertebral y es la forma más frecuente de escoliosis y no se relaciona a la mala postura del menor. Estos casos son más comunes en adolescentes, pero también en niños de 3 a 9 años que llegan con una alteración de la forma de la rotación vertebral y eso es lo que causa la deformidad con jibas (joroba) en la espalda, explicó el médico cirujano Miguel Urday, traumatólogo del Servicio de Ortopedia y Traumatología del INSN-Br.

Médico cirujano Miguel Urday.

“En la institución operamos escoliosis idiopática que es la más común. El termino idiopática significa que no se conoce la causa. En medicina hay muchas enfermedades idiopáticas que no se sabe porque se originan, pero sí cómo curarla. En el Servicio de Traumatología hemos visto casos extremos que debido a la curvatura se pega muchas veces las costillas a la pelvis porque se tuerce. Hay casos más avanzados donde se anula un pulmón (por la presión) y el niño no puede respirar bien”, señaló el médico.

También hay casos de escoliosis congénitas cuando los niños nacen con las vértebras deformadas en el sentido que no son como unos cubitos sino son trapezoidales, son oblicuas, hay vértebras que están pegadas por delante, detrás, los costados y eso altera el crecimiento, explicó.

