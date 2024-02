¿Intentó tirar maicito? Sandra Mathews no dudó en arremeter en contra de Christian Domínguez luego de ser captado en el ‘auto rana’ con Mary Moncada . La ex de Farid Ode aseguró que cuando él estaba con Karla Tarazona , el músico no dejaba de mirarla pese a tener a su pareja cerca.

“Hay que ser bien tonta para meterse con el señor Christian Domínguez, sí sabemos que él ha sido infiel una y otra vez. Ese hombre nunca va a cambiar, no es para tener una relación, un matrimonio porque nunca va a cambiar”, empezó diciendo la miss Loreto 2007.

La modelo aseguró que una vez conoció a Domínguez cuando este trabaja junto a Karla Tarazona. “Yo estaba con mi hermana y a él se le iban los ojos, me miraba y miraba. El hombre estaba con su pareja y no le tenía ni un poquito de respeto, ahí te das cuenta de que es pende...”, contó a Trome.

“Hay que ser tonta para meterte con un hombre así. Este hombre toda su vida ha sido así, con todas las mujeres que ha estado le ha sacado la vuelta. Tiene un recorrido bien grande y yo, como vuelvo a repetir, jamás metería con un hombre así para formar una familia. Tienes que apartarte de ahí, en una”, indicó.

Por otro lado, Mathews señaló que en caso de ser cierto las especulaciones entre Christian Cueva y Pamela Franco, sería resultado del “karma”. “Cuando el río suena, es porque piedra trae. Entonces, si es cierto lo que dicen lo que le está pasando es puro karma porque Cueva tiene esposa e hijos”, mencionó.

“En la farándula hay muchas personas que tienen su cadena bien pesada o un rabo bien largo para pisarles y las lágrimas de una mujer siempre se pagan”, agregó.

