El actor Miguel Vergara sorprendió a más de uno al revelar que recibió una propuesta de trabajo de parte de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, conductores de ‘Hablando Huevadas’, pero que tuvo que rechazarla al no estar conforme con el salario.

El exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ se sometió a las picantes preguntas de Christopher Gianotti para su canal de YouTube, y explicó por qué se negó a trabajar para los comediantes.

“Me llamaron y me dijeron para participar en el programa y me querían pagar 300 soles. Pero hermano 300 soles y tenía que ensayar dos días”, cuestionó Miguel Vergara evidentemente fastidiado.

Según contó, al escuchar el monto que le pagarían por dos días de trabajo en uno de los programas de ‘No Somos TV’, no pudo ocultar su indignación y decidió rechazarla inmediatamente.

“A su asistente o productor que me llamó le digo: ‘No seas chistoso si una entrada de ustedes cuesta 300 soles y me quieren dar 300 soles por dos días. No papito’”, contó el actor. Pese a lo sucedido, asegura que le alegra que les esté yendo bien a los comediantes.









