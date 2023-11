Amy Gutiérrez decidió abrirse con sus seguidores acerca de su difícil momento personal. A través de sus redes sociales, reveló que está enfrentando la depresión y atravesando una lucha interna.

La cantante generó preocupación entre sus seguidores de Instagram al publicar un video en sus historias donde lloraba intensamente.

“Días difíciles siempre van a haber. No me da vergüenza que me vean así la verdad porque soy un ser humano como todos y también me deprimo, también siento, también a veces me siento sola, también a veces las cosas no me salen como quiero”, señaló la cantante.

La salsera compartió que pasó toda la noche llorando y expresó su dificultad para comprender el remolino de sentimientos que experimenta. Describió que le cuesta levantarse de la cama, pensar positivo, tener apetito y hasta ir a entrenar. Enfatizó su intención de calmarse y señaló que no ha parado de llorar durante toda la noche.

Según su relato, decidió grabarse y compartir el video como una forma de desahogo.

“Creo que en la mañana, estuve despierta unas tres horas, me volví a acostar a dormir y acabo de levantarme, y otra vez, sigo llorando. Quizás con estas historias quiero desahogarme un poco”, expresó.

Finalmente, dio a conocer que viene recibiendo ayuda psicológica, pero no tiene ningún problema en mostrarse tal cual.

