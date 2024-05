El abogado del expresidente Alan García, Erasmo Reyna, dijo a Perú21 que la próxima semana presentará acciones legales contra el fiscal José Domingo Pérez. Esto, porque insiste en seguir investigando al exmandatario, pese a que a los pocos meses de la muerte del líder aprista, en el 2019, él mismo dispuso la “extinción” del caso, conforme al artículo 78 del Código Penal.

“El fiscal José Domingo Pérez dispuso la extinción de la investigación de Alan García a los pocos meses de su muerte, ocurrida en abril de 2019. Ocurrió antes de que Pérez ordenara el lacrado de sus celulares”, dijo Reyna a este diario.

Pese a sus reclamos —dijo Reyna— Pérez continuó llevando adelante las investigaciones, pese a que estaría vulnerando el artículo 78 del Código Penal, que señala en su inciso 1 que la acción penal se extingue por la muerte del imputado.

“Él (Pérez) dice: ‘Lo que se tiene que saber es si García se comunicaba con los investigados, y ¿porqué no investigas a los investigados vivos desde sus teléfonos. Por ejemplo, si tú y yo estamos conversando, si tú me llamas, la llamada aparece en tu teléfono”, explicó.

Para Reyna, lo que pretendería Pérez es obtener información del celular de Alan García, y presumiblemente filtrarlo a los medios de comunicación. Esto, porque, según el abogado, si lo que quiere saber Pérez es si los investigados se comunicaban con el expresidente, lo podría confirmar cruzando información con las llamadas telefónicas de los procesados.

“Es un despropósito (lo que quiere hacer el fiscal Pérez), para ingresar y conocer todo lo que había en el teléfono de Alan García...Y finalmente, oh sorpresa, aparece en un medio de comunicación”, sostuvo.

SOBRE ATALA: “MÁS CHÁCHARA SOBRE LO MISMO”

Al ser consultado sobre la declaración del exdirector de Petroperú, quien detalló en una reciente audiencia, que hizo 43 entregas de dinero en efectivo al exmandatario aprista, cuyo monto total suma US$1,3 millones, dijo: “De acuerdo a lo que dice (Pérez), la declaración de Atala solo puede ser corroborada por Atala, y eso es un despropósito legal”.

“Ha pasado cinco años desde que ese señor declaró en esencia lo mismo. En abril de 2019, para salvar el pellejo, declaró lo mismo. Y las cuentas vinculadas a él en Andorra era para Alan García. Pero, luego se descubrió que la ruta del dinero, fue para personas de su entorno, y a sus propias cuentas, tanto en Panamá o en Estados Unidos. Y con ese mismo dinero habría adquirido propiedades”, señaló.

Según Reyna, en resumen, el testimonio de Atala se trata de un refrito: “Esa suerte de declaración nueva, que no tiene nada de nuevo, es más cháchara sobre lo mismo; declaraciones que solo pueden ser corroboradas por Atala”.

COIMA DE US$ 1,3 MILLONES A ALAN GARCÍA

Perú21 dio a conocer que el exdirector de Petroperú, Miguel Atala Herrera, declaró ayer en audiencia de prueba anticipada que entregó, en 43 armadas, más de un millón 300 mil dólares en efectivo al fallecido exmandatario Alan García

Atala contó que, durante el segundo gobierno aprista (2006-2011), el entonces secretario presidencial Luis Nava Guibert lo contactó para pedirle que reciba para él depósitos “por asesorías” en una cuenta bancaria en el extranjero.

Indicó además que tras comprometerse con Nava, recibió la llamada del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para coordinar la apertura de la cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA).

“El día 8 de octubre (de 2007) a mí me llaman para pedirme una cita, me llama el señor Barata y me dice que quiere una cita conmigo, yo le digo que venga a mi casa, él me llama a pedido del señor Nava (…) Barata viene a mi casa, conversamos por el espacio de 30 minutos, me explica que para abrir esa cuenta que pidió Nava él necesita autorización para que él me presente a un banquero, el banquero es Francisco Javier Jiménez (Francesc Xavier Pérez Giménez)”, narró Atala Herrera ante las preguntas del fiscal José Domingo Pérez.

