En el programa ‘América Hoy’, Isabel Acevedo sorprendió a los televidentes al revelar que, después de varios meses de feliz matrimonio con Rodney Rodríguez, ya tiene planes de tener su primer bebé.

“Cada día me está naciendo un poquito más esto de (...) ese amor, ¿no?, el instinto maternal y si me gustaría la verdad, si me gustaría, no lo voy a negar, si me encantaría”, declaro Isabel.

Ethel Pozo le preguntó a Isabel Acevedo cuándo tiene planeado quedar embarazada, y la popular ‘Chabelita’ respondió sin demora.

“Puede ser, tipo el próximo año, ya nos estamos planificando también y no sé qué sea lo que Dios quiera, lo importante es que esté sanito”, dijo la bailarina.

Por otro lado, la esposa de Rodney anuncio que sueña con tener una niña y que le gustaría ponerle su nombre, mientras que su esposo desea un varón.





