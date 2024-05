Luego de su escandalosa separación tras una nueva pelea en la vía pública, Samahara Lobatón y Bryan Torres se volvieron a ver las caras para solucionar sus diferencias respecto a una deuda del salsero.

La influencer y el cantante de salsa asistieron a un centro de conciliación ubicado en Lince junto al abogado Wimer Arica, quien ejerce la defensa legal de ambos.

Precisamente, el letrado confirmó que la expareja se reunió para acordar el pago de una deuda que el cantante tenía con la hija de Melissa Klug, esto por la inversión que hizo en la remodelación del departamento que ambos compartían.

“En este caso estoy apoyando a los muchachos para que llegue a un buen acuerdo. La conciliación que se ha llevado a cabo el día de hoy es respecto a una deuda que tenía Bryan con Samahara y lo que han fijado son fechas para establecer los pagos”, acotó el abogado.

Samahara Lobatón evitó en todo momento declarar ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, mientras que Bryan Torres sí se animó a dar unas breves declaraciones. “Todo bien, sí, hemos llegado a un buen acuerdo”, indicó el cantante.

Respecto al bebé que viene en camino, el cantante de salsa reafirmó que cumplirá con sus responsabilidades como padre.

“Está bien, conversé con ella y mi hijo está excelente, todo bien. Yo he dicho que siempre voy a estar con ella, es mi hijo y voy a estar con ella hasta el final”, refirió el músico.









¿Cuánto le debe Bryan Torres a Samahara?





Según reveló el propio cantante en una entrevista con Magaly Medina, le adeuda a Samahara Lobatón la suma de 8000 soles por los arreglos que hizo en el departamento construido en la casa de sus abuelos.

Cabe señalar que luego de abandonar el inmueble, la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ mandar a sacar todos los muebles de melamine que mandó a poner en la vivienda del salsero.

Imágenes difundidas por el programa ‘Magaly TV: La Firme’ muestran el preciso instante en el que trabajadores retiran uno a uno los muebles que formaron parte de las remodelaciones que hizo en la casa, dejándola prácticamente vacía.

“Ahora que ella se fue, que él la desalojó, que públicamente le dijo que se fuera de esa casa porque ya la relación no iba más, porque a él le interesó casi nada que ella estuviera embarazada, llevando en su vientre un hijo de él. No le importó, le dijo, ‘tú te me vas mamita a la calle, fuera’, cosa que habla bien mal de este chico”, cuestionó Magaly Medina en su programa de espectáculos.









