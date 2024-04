La conductora Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre su breve aparición en la película ‘Chabuca’ de Ernesto Pimentel, donde entrevista a Alex Brocca . Ante ello, la ‘Urraca’ ofreció una jugosa recompensa para la persona que tenga la entrevista perdida del bailarín fallecido.

Como se recuerda, la cinta peruana no solo recordó los inicios del conductor sino su relación con Brocca, quien murió tras una dura lucha contra el sida, enfermedad que le fue diagnosticada en sus últimos años de vida y por lo que decidió escribir el libro autobiográfico ‘Canto de dolor, no repitan la canción’, que no dejaría muy bien al presentador de televisión.

Medina aseguró que no tiene el archivo multimedia, ya que fue realizada cuando trabajaba en Latina y ellos la poseen. Debido a que ambos canales son competencia directa, considera que es poco probable que se la proporcionen.

“La entrevista yo la he buscado, claro, ¿cómo no?, no está acá en ATV porque eso fue cuando yo pertenecía a ‘Latina’, que en esa época se llamaba ‘Frecuencia Latina’. Yo empiezo mi programa aquí en noviembre de 1997 y en julio de 1998 empiezo a trabajar en Latina. Me voy de este canal, me voy porque tengo muchas diferencias en este canal y me voy a trabajar a Latina dos años, del 98 al 2000″, aseveró.

“Y esas entrevistas que hice aquella época, las de Alex Broca, se quedaron en Latina. Y por supuesto que Latina no me va a dar esa entrevista, nunca me la va a dar. La debe tener ahí bien guardada en sus archivos y bien fondeada. Nunca me la va a dar porque somos competidores en el mismo horario”, aseveró.

Ante ello, la conductora no dudó en ofrecer una jugosa recompensa por la entrevista de Alex Brocca. “Ahora, si alguna persona tiene la entrevista, la grabó por A, B o X circunstancias, por favor, llamen al 99442-1210, que es el ‘chismefono’, que habrá una recompensa para quien nos haga llegar esa entrevista si es que la tienen. Yo la he buscado, como dije, acá en este canal. No lo tenemos porque yo no trabajaba en ATV. De lo contrario, me hubiera involucrado inmediatamente en el tema”, agregó.





¿De qué trata la película ‘Chabuca’?

La película biográfica de Ernesto Pimentel logró posicionarse como la película peruana más exitosa de este año, con 15 mil espectadores.

El largometraje de ‘Chabuca’ explora la vida de Pimentel desde su niñez. La narrativa sigue su desarrollo durante la adolescencia, sus inicios en la televisión, su batalla contra una enfermedad grave, sus experiencias amorosas y el éxito que ha logrado en la industria televisiva hasta ahora.

Ernesto sostuvo que es una película que representa el cine en todos sus sentidos y que está enfocada en contar una historia. “Esto va más allá de sí les agrado o no; nos permitirá acercarnos a lo que me motivó a seguir adelante durante todo este tiempo”, afirmó.





Alex Brocca revela detalles de su relación con Ernesto Pimentel

En la cinta, se recuerda a Alex Brocca, expareja del personaje de la ‘Chola Chabuca’. El bailarín peruano murió tras una dura lucha contra el sida, enfermedad que le fue diagnosticada en sus últimos años de vida y por lo que decidió escribir el libro autobiográfico ‘Canto de dolor, no repitan la canción’, que no dejaría muy bien al presentador de televisión.

El libro ‘Canto de dolor’ ya no se encuentra en circulación, pero narra extensamente desde su primer encuentro hasta el final de su relación con el líder de ‘El Reventonazo de la Chola’.





