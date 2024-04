En una reciente entrevista con el coreógrafo Chechi Yáñez, la actriz Pilar Delgado rememoró la amistad que compartió con el bailarín Álex Brocca y cómo acompañó al artista durante sus últimos años de vida revelando detalles impactantes sobre el padecimiento que enfrentó en silencio.

Delgado, conocida por su papel en la serie ‘Papá en Apuros’, también abordó la cercana relación que mantuvo con Ernesto Pimentel, conocido como ‘La Chola Chabuca’, y cómo esta se vio afectada cuando se acercó al bailarín durante su enfermedad.

Pilar Delgado rememoró la amistad que compartió con el bailarín Álex Brocca

Durante la conversación, la actriz no escatimó en críticas hacia Pimentel, especialmente en relación con el acceso a tratamiento médico para el VIH. “Después de que Alex empeoró, noté un cambio en mi relación con Ernesto. Él tenía el dinero para viajar a Nueva York y recibir tratamiento, mientras que Alex no lo tenía”, reveló, señalando la falta de empatía de su entonces amigo hacia Brocca.

Las revelaciones más impactantes surgieron al hablar sobre el momento en que Brocca solicitó ayuda para acceder a medicamentos antirretrovirales. “Fui testigo de cómo le negaron los retrovirales a Alex. Escuché la negativa por teléfono cuando Alex suplicaba por ayuda”, compartió Delgado con voz firme, evidenciando la difícil situación que enfrentó su amigo.

Pilar Delgado se refiere sobre la relación de Ernesto Pimentel y Álex Brocca.

Además, la actriz arrojó luz sobre el conocimiento temprano de Pimentel sobre su condición de VIH, sugiriendo que habría sido informado antes que Brocca. Contó también que, después de que Brocca se enteró de su diagnóstico, le pidió a Ernesto que se hiciera la prueba de Elisa, solicitud que supuestamente fue rechazada por Pimentel.

Por otro lado, Pilar Delgado fue consultada sobre la película biográfica ‘Chabuca’ y señaló que la cinta era una forma de “santificar” a Ernesto Pimentel.

“Todos somos los malos en el cuento de la otra persona, yo creo que la película es una santificación, o sea, nunca cometió un error en su vida, según la película. Si tú haces una comparación entre el libro de Alex y la película de Ernesto, el libro te dice las cosas crudas y peludas, cuenta sus errores… Tú vas a ver ‘Santa Chabuca’ y es perfecto, lo que uno ve es que siempre fue superbueno y siempre fue víctima”, señaló la actriz.

Pilar Delgado cuenta lo que vivió con Álex Brocca en los últimos días de vida.





Chechi Yáñez le reclama a Ernesto Pimentel

El coreógrafo Chechi Yáñez utilizó sus redes sociales para realizar una transmisión en vivo, donde abordó en detalle su cercana amistad con Ernesto Pimentel y Alex Brocca, en medio de la controversia generada por la película basada en la vida de Pimentel, conocido como “La Chola Chabuca”.

Desde el inicio de la transmisión, Yáñez no dudó en expresar su opinión sobre la situación, criticando la falta de transparencia en la representación de la historia en la película. “Cuando te portaste mal, eso también deberías contar para que la gente saque sus propias conclusiones. Eso no está en la película y creo que está mal, porque él debería contar las cosas como eran”, afirmó el ex coreógrafo.

En otro momento de la transmisión, Yáñez señaló que Alex Brocca nunca se pintó como un héroe o villano en su vida, y que su historia debería ser contada con autenticidad. “Alex nunca se pintó de bueno ni de malo en su libro y me parece correcto. Además, estaba a punto de morir, y alguien como él no va a mentir, porque nadie quiere irse con la conciencia sucia”, expresó Yáñez, destacando la importancia de narrar la verdad.

El ex coreógrafo también hizo referencia al libro escrito por Brocca, destacando la sinceridad y autenticidad con la que plasmó sus vivencias. “Alex ha escrito lo que sintió, lo que vivió. Yo creo que Ernesto debió hacer lo mismo en su película”, recriminó Yáñez, subrayando la necesidad de una representación veraz de los hechos.





El excoreógrafo de Ernesto Pimentel le reclama por su película 'Chabuca'





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.