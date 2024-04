Ernesto Pimentel, que ahora mismo se encuentra en el ojo de la tormenta tras los destapes del libro ‘Canto de dolor’ de Alex Brocca, su expareja, se animó a cantar el tema ‘Tomar para olvidar’ y lanzó una dedicatoria al finalizar su presentación.

“Voy al olvidar el daño que nos hicimos por el amor que arriba nos espera”, dijo el artista tras finalizar de cantar la canción que también aparece en el soundtrack de ‘Chabuca’, su película.

Así mismo, durante su presentación, Ernesto no dudó en levantar la mirada al cielo mientras entonaba “sabes que te quise de verdad”, presuntamente dedicándole esa parte a Alex Brocca.





‘Canto de dolor’ de Alex Brocca: Fragmentos del libro que involucra a Ernesto Pimentel





El reciente estreno de la película ‘Chabuca’, basada en la vida de Ernesto Pimentel, abrió una caja de pandora y se ha recordado a Alex Brocca, expareja del conductor también conocido como la ‘Chola Chabuca’.

El bailarín peruano murió tras una dura lucha contra el sida, enfermedad que le fue diagnosticada en sus últimos años de vida y por lo que decidió escribir el libro autobiográfico ‘Canto de dolor, no repitan la canción’, que no dejaría muy bien al presentador de televisión.

El material escrito, que ya no se encuentra en circulación, incluye el capítulo ‘Él y yo, dos mundo intrincados’, donde Alex Brocca narra extensamente desde su primer encuentro hasta el final de su relación con el líder de ‘El Reventonazo de la Chola’

“Llegó a mi vida cuando estaba carente de amor, no tenía ni un perro que me ladrara, o por lo menos era eso lo que creía. Francamente yo no sabía si estábamos o no. Juntos, él era pura ternura; ninguna otra pareja me había tratado con tantas atenciones. Sin embargo, cuando se lo proponía era lo suficientemente cruel para sacarme de cuadro”.

"Canto de dolor", libro de Alex Brocca.





Ernesto Pimentel contestó a sus detractores

Ernesto Pimentel, personaje de la Chola Chabuca, expresó su felicidad y agradecimiento por el éxito que la película ‘Chabuca’ está teniendo en los cines peruanos. Sin embargo, el artista también se pronunció sobre las críticas que ha recibido la película.

“Esta película ha sacado a la luz a muchos críticos que utilizan calificativos inadmisibles para esta época que me hieren. Yo dejo todo en manos de Dios y agradezco al público que me defiende. Siempre digo que debemos ser tolerantes. Los invito a ver la película para que puedan formarse su propia opinión”, comentó Pimentel.

A pesar de las críticas, Pimentel continúa mostrando gratitud hacia el público que ha respaldado su trabajo en la pantalla grande y ha defendido la película. ‘Chabuca’ ha demostrado ser un gran éxito en la cartelera nacional, consolidándose como una de las películas más vistas en Perú.

'Chabuca', película de Ernesto Pimentel. | Foto: Difusión









