Este sábado 2 de diciembre se lleva a cabo el último episodio de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef: Famosos’, donde Mónica Zevallos y Christian Ysla deberán demostrar sus habilidades culinarias para consagrarse el ganador de esta temporada y llevarse la famosa ‘Olla de Oro’.

Tilsa Lozano visita la final de ‘El Gran Chef: Famosos

🔥ESTA DE VUELTA🤩🔥 Tilsa Lozano es la siguiente invitada que llegó a darle ánimos a los finalistas 🫕💥 #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/5JvOvYKQbo — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) December 3, 2023

Fiorella Cayo visita la final de ‘El Gran Chef: Famosos

Mónica Zevallos reveló que su hija estuvo en la academia de danza de Fiorella Cayo.

Fiorella Cayo llegó relajada a la Gran Final 🤩🔥 #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/RoXcQo0lVz — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) December 3, 2023

Los Rossini aparecen en la final de ‘El Gran Chef: Famosos

Renato Rossini y Renato Jr son los primeros invitados en la final del ‘El Gran Chef: Famosos’, padre e hijo llegaron para dar ánimos a sus compañeros.

Participantes se reúnen para la final

Los participantes de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef: Famosos’ se reunieron para ver la final del programa. “¿Alguien más está viendo la cocina más famosa de la TV del Perú?”, escribió el jurando Javier Masias.

¿Alguien más está viendo la cocina más famosa de la tv del Perú? #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/NXpsyGGHAe — Javier Masías (@omnivorusq) December 3, 2023

A Cucharón Abierto

Un nuevo segmento se estrena en ‘El Gran Chef: Famosos’: A Cucharón Abierto

En las calles del emporio de Gamarra, los televidentes dejan sus saludos para los jueces Giacomo Bocchio, Javier Masias y Nelly Rossinelli, así como para el conductor José Peláez.

Christian Ysla presenta trofeo que le hizo su hija

El actor confiesa que su menor no puede ver todo el programa porque a esa hora duerme, pero sabía que él llegó a la final, por lo que le preparó un premio para este día importante.

Miren la copa que me hizo mi hija!!. Sino gano la Olla, ya gané!!! #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/b6eVWlbER6 — Christian Ysla (@christianysla) December 3, 2023

¿Cuál es el menú que deben preparar los participantes en la final del ‘El Gran Chef: Famosos’?

En esta noche, los participantes deberán una entrada, plato de fondo y postre. La lista es: Tiradito de ají amarillo con calamares anticucheros; fondo, Lomo fino en salsa de borgoña sobre una cama de puré de dos zapallos y hortalizas; y postre, Helado de Maracuyá con coulis de albahaca crumble de chocolate en salsa de caramelo salado.

¡A COCINAR FINALISTAS 🔥🍲! La lucha por la ansiada olla de oro arrancó. Apoya a tu favorito usando el HT #TeamYsla o #TeamZevallos 🍱 #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/tB4gWszBOC — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) December 3, 2023

El actor cómico, Christian Ysla, reveló que si llegara a ser el campeón de la cuarta temporada del reality de cocina lograría vengar a su amigo Armando Machuca.

Como se recuerda, el ganador de la tercera temporada fue Mariella Zanetti.

“Estoy emocionada, gracias por todo el cariño que me enviaron. No estaría acá, si no fuera por ustedes, si no fuera por el gran amor que tengo por mi país y a todos quienes se acordaron de mí. Hoy voy a dar todo por ustedes porque sin ustedes no sería nadie”, dijo la exconductora tras llegar a la final del reality de cocina.

¿Qué dijo Christian Ysla tras llegar a la final de ‘El Gran Chef: Famosos’?

“Nervioso, pero contento de haber llegado con Mónica Zevallos”

Como se recuerda, en la penúltima edición Gino Pesaressi no pudo convencer a los jurados Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías y se fue de la competencia tras ubicarse en el tercer lugar.

¿A qué hora es la final de ‘El Gran Chef: Famosos’?

La gran final de ‘El Gran Chef Famosos’ iniciará a las 9:00 de la noche de este sábado 2 de diciembre. Para esta cuarta temporada, Christian Ysla y Mónica Zevallos se enfrentarán por ganar la olla de oro.

¿Dónde ver la gran final de ‘El Gran Chef: Famosos’?

La final de ‘El Gran Chef Famosos’ se podrá ver por la señal de Latina por Youtube o por la web de Latina Play.

¿Quiénes formaron parte de la cuarta temporada?

En esta temportada tuvo la participación de: Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda.

