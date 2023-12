Rompió su silencio. La actriz Alessandra Fuller habló sobre el fin de su relación con Francesco Balbi , luego de anunciar con bombos y platillos su compromiso.

Según la influencer, fue difícil confirmar el fin de su romance tras más de un año de relación. “Fue duro, yo termino la relación y no me encontraba sólida para comunicarlo. Nos tomamos el tiempo para procesarlo”, empezó diciendo.

“Nosotros terminamos y lo comunicamos tres meses después. Fue un proceso natural que necesitábamos para poder estar preparados”, explicó la actriz peruana.

Por otro lado, Ale Fuller niega una reconciliación con su expareja y se animó a hablar sobre las imágenes donde se ve al abogado en la puerta de su vivienda.

“Vivimos juntos más de un año, era nuestro hogar. Cuando yo no estaba en Perú él se quedaba en la casa y si yo me encontraba en el país era yo quien vivía ahí. Ese momento donde fue captado yo no me encontraba acá”, mencionó.

