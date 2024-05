Esta mañana, Christian Domínguez, junto a los integrantes de La Gran Orquesta Internacional, fueron los invitados especiales del programa “Power Sensuales”, conducido por Karla Tarazona y Luigui Carbajal, en donde habló sobre su relación con la conductora.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Carbajal preguntó a Domínguez por qué Tarazona tenía las llaves de su popular camioneta blanca. La respuesta del cantante reveló una dinámica curiosa entre ellos.

“Todo comenzó porque a la señorita se le malogró el carro, yo me fui de gira una semana, y me la pidió prestada, así empezó todo”, explicó Domínguez. Además, añadió que la segunda vez que le prestó la camioneta fue porque Tarazona está en proceso de comprar un nuevo vehículo. “Yo voy a vender su carro (por eso lo estoy usando), yo compro y vendo carros”, agregó.

Ante estas declaraciones, Tarazona intervino para poner una regla clara en el uso del vehículo. “Ya le he dicho que está prohibido hacer tonterías en esa camioneta”, recalcó, dejando en claro que el préstamo del automóvil viene con condiciones.





Integrantes de ‘El Gran Orquesta Internacional’ coquetean con Karla Tarazona

La entrevista de Christian Domínguez y los integrantes de La Gran Orquesta Internacional en el programa “Power Sensuales” no solo estuvo marcada por conversaciones sobre su relación con Karla Tarazona, sino también por momentos de coqueteo entre los miembros del grupo y la conductora.

Durante el intercambio, uno de los integrantes de la orquesta decidió dedicarle una canción a Tarazona, lo que desató risas y complicidad entre los presentes. Ante esto, Tarazona bromeó con la situación, señalando: “Si él (Christian) le canta a otras, ¿por qué no me pueden cantar a mí?”.

La interacción continuó cuando Tarazona mencionó que, había dejado de recibir dedicatorias de canciones hace mucho tiempo, ya que no se había vuelto a relacionar con un cantante. Además, expresó cierta confusión sobre si alguna vez Domínguez le había dedicado una canción: “Yo no sabía si era para mí o para alguien más”.





Pamela Franco rompe su silencio sobre ‘coqueteos’ de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Luego de su ‘ampay’ con Mary Moncada, Christian Domínguez ha sorprendido a más de uno al mostrarse bastante cercano a Karla Tarazona, un vínculo que ha despertado rumores de una posible reconciliación. Ante ello, su expareja se pronunció.

Como era de esperarse, la cantante de cumbia no es ajena a esta situación y recientemente decidió romper su silencio sobre los ‘coqueteos’ del padre de su hija con la conductora de ‘Préndete’.

“En ese tema no tengo nada que opinar porque no me interesa y estoy enfocada en mis cosas (¿No te incómoda?) La verdad, no”, fue la contundente respuesta de la exintegrante de Puro Sentimiento.





