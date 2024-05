Después de seis años de para, el carismático Christian Thorsen volvió a actuar. Su esperado regreso se da con el papel del aviador en el musical ‘El Principito’, en el teatro Segura. Al culminar la función, el popular ‘Platanazo’ conversó con Perú21 sobre un eventual regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’ (AFHS), y sobre cómo se encuentra de salud.

Al ser consultado sobre la forma en que salió de la serie de América Televisión, el artista recordó que no se dio en los mejores términos y dijo que fue triste porque después de siete años de duro trabajo, solo lo llamaron por teléfono para avisarle que ya no estaría en el elenco y ni siquiera le dieron las gracias.

“Mi personaje terminó, yo nunca dije que me habían botado, lo que dije fue que la forma en que me dijeron no fue la adecuada para mi forma de ver las cosas. Si me hubieran dado la mano, me hubieran mirado a los ojos y me hubieran dicho muchas gracias por tu chamba, yo no hubiera hecho nada. Fue por teléfono, además”, reveló.

“Nosotros sabemos bien que el personaje llega a un punto en que el guionista no quiere que estés más, pero (debieron decir) gracias por tu chamba, por 7 años de haber estado acá, por haber colaborado de alguna manera a que esto sea el éxito que es. Me hubiera encantado que hubiera sido así. Fue triste, claro que incómodo, pero sobre todo triste, no me gustó que la cosa fuera de esa manera”, agregó.

Sin embargo, dijo que sí le gustaría volver a esta producción nacional. A continuación, un extracto de la entrevista:

Si te llamaran de AFHS, ¿volverías?

Creo que han intentado, han mandado gente para que me hable, pero nunca me han dicho de una forma concreta.

¿Estarías dispuesto a regresar?

Como le dije a esa persona, creo que pondría muchas condiciones y no estoy seguro de que las acepten.

¿Pero te gustaría?

Sí, yo pasé un muy buen momento ahí, lo disfruté muchísimo, la pasaba muy bien. A veces veo los capítulos anteriores porque los disfruto, creo que hemos hecho cosas muy bonitas. Siempre la pasé bien, siempre fue muy bonito estar ahí, pero uno no debe estar donde no quieren que esté.

SIGUE LA BATALLA POR SU SALUD

En otro momento, Christian Thorsen se refirió a su regreso a la actuación después de muchos años de para.

“Estoy muy feliz de que me hayan convocado, apenas me enteré de que era esta obra me puse muy feliz. Después de mucho tiempo vuelvo a pararme en un teatro, pensé que ya no lo iba a hacer, hace mucho tiempo no pisaba las tablas, hace seis años que no hacía nada, pero como era El Principito dije ‘me mando’ y espero hacerlo bonito porque me gusta mucho”, detalló.

También habló sobre su actual estado de salud: “Yo sigo en la batalla, creo que ya es de por vida, en realidad. Hay mucho que hacer, pero me siento muy bien, el tratamiento está funcionando muy bien, siempre estoy de buen ánimo, hago deporte, inclusive. Creo que es básico tener la cabeza metida en que quieres salir adelante. Me estoy sintiendo muy bien y espero que sea para largo rato, no sé por cuánto tiempo, pero por ahora está funcionando”.

“El muérdago me salvó, tomo otras cosas, pero siento que el muérdago me da vida, lo que hace es equilibrar tu sistema inmunológico”, afirmó.

Añadió que mantiene una buena actitud y trata de mantenerse positivo: “Es difícil estar de buen ánimo siempre porque te vienen dudas, te cuestionas cosas, hay momentos en que te deprimes, pero lo importante es dejar que eso pase y encarar con la frente bien en alto”.





