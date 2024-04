Mientras Samahara Lobatón continúa en el ojo de la tormenta por el escándalo que protagonizó con Bryan Torres el último viernes 19 de abril, se conoció que su padre Abel Lobatón negoció con el programa de Magaly Medina para brindar una entrevista y pronunciarse sobre este caso.

La ‘Urraca’ sostuvo que el exfutbolista ya había fijado una suma de dinero por hablar de las polémicas imágenes de su hija, quien fue captada gritando y lanzando la ropa del cantante por la ventana de su casa.

“Abel Lobatón iba a hablar con nosotros, ¿no?, incluso habíamos tranzado con él la cantidad de plata que cobran, porque todos cobran por hablar, nadie habla, todos le sacan a su tragedia, todos le sacan provecho monetario, es así, pero bueno, al final decidió no hablar porque no sé qué es lo que tenga que decir. Ayer Bryan Torres dijo, él ha estado en videollamada, o sea, mientras discutía con la hija”, sostuvo.





¿Cuánto iba a cobrar Abel Lobatón?

Según la conductora de espectáculos, las figuras de la farándula han incrementado sus tarifas para aparecer en televisión y Abel Lobatón también sería uno de ellos ya que estaría buscando facturar con los escándalos de su hija.

“Así es, así pasa, hay gente que al final no quiere, ‘dice no’, por más que la plata esté ahí ‘contante y sonante’, no, porque claro, te piden cinco mil soles, ya no te piden tres mil, ya no te piden mil quinientos, acá un poco más vamos a tener que trabajar horas extras saliendo del programa para poder pagar a los invitados”, añadió la ‘Pelirroja’.

Finalmente, Abel Lobatón se echó para atrás y decidió no pronunciarse al respecto. Mientras tanto, se conoció que Samahara Lobatón permanece internada en el hospital luego que se conociera que está esperando un hijo de Bryan Torres.









