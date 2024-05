Magaly Medina lanzó duros calificativos contra Gisela Valcárcel por reconocer el talento de su hija Ethel Pozo, Brunella Horna, Janet Barboza y Leysi Suárez en el programa ‘América Hoy’ e ignorar la presencia de Edson Dávila.

Para la ‘Urraca’, el hecho que la ‘Señito’ no haya mencionado a ‘Giselo’ la pinta de cuerpo entero por lo que no dudó en tacharla en mezquina por no darle el reconocimiento que se merece al conductor del magazine.

“Gisela es muy mezquina con Edson, es muy mezquina con quien empezó como bailarín imitándola a ella en su programa porque a él no lo menciona. Ella dice que las columnas vertebrales son la tontita de Brunella, la exbataclana y su hija, que es la imagen de falsedad personificada. La disforzada, que heredó todo el disfuerzo de ella”, dijo en un inicio.

“¿Y qué me dices de alguien que le aporta espontaneidad, que le aporta chispa, que le aporta humor, aunque sea troleando a una de ellas, lo que es la parte más divertida de ese programa? No hay otra parte más divertida que cuando Edson trolea a una de ellas. Sobre todo, a la que se la quiere dar de gran periodista y comunicadora, porque ella ya se olvidó que era una conductora cualquiera de unas caravanas que hacía su marido. O sea, ya se olvidó de eso”, agregó Magaly Medina.

En otro momento, la presentadora tachó de discriminadora a Gisela Valcárcel por ningunear el talento de Edson Dávila, pese a que es uno de los conductores que genera mayor simpatía con los televidentes.

“Esto lo vengo diciendo yo hace dos años. Incluso le he dedicado informes completos a Edson, porque me parece que aporta con su humor, es rápido, es agudo y justamente eso es lo que las personas que ven ese programa aprecian. Y es un poco miserable de su parte no reconocerlo y eso es hasta discriminador. Qué discriminadora ”, concluyó.





¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

A través de una transmisión en vivo en Instagram, la rubia desató críticas por llenar de elogios a las conductoras de ‘América Hoy’ y por no mencionar a Edson Dávila.

“Yo creo que Ethel es una gran comunicadora y no lo digo desde otro plano que no sea el familiar. Tanto ella como Janet y Brunella, siento que se complementan y manejan una gran sensibilidad. Las 3 son una columna vertebral, y pese a los detractores, es porque están haciendo las cosas bien”, sostuvo la ‘Señito’.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO:





Yola Polastri, la reconocida animadora infantil que marcó toda una generación, sufrió un infarto cerebral hace tres días. La información se dio a conocer en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde el hermano de la artista confirmó la noticia.