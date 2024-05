Ely Yutronic se mostró afectada y calificó como ‘un golpe bajo y un trago amargo’ el reportaje que Magaly Medina presentó la semana pasada, donde la muestran en lencería durante su etapa de modelo, chica reality y anfitriona.

La presentadora de ATV Noticias brindó una entrevista a Día D y no pudo ocultar su incomodidad por el informe presentado en ‘Magaly TV, La Firme’, el cual considera no forma parte de su actual perfil profesional.

“Todo esto que he vivido para que ahora me quieran dejar la imagen de una mujer en bikini con lencería. He construido una carrera con mucho esfuerzo”, expresó la conductora de ATV.

“A veces las sociedades dicen, ella fue modelo, ya no puede ser conductora, periodista, abogada o ingeniera. ¿Y por qué no? ¿Acaso no tenemos derecho a formarnos y estudiar? No tengo nada de lo que avergonzarme, pero sí es cierto que ha sido un golpe bajo, un trago amargo, porque no refleja la profesional que soy hoy”, añadió.

Tras considerar que existen muchos prejuicios en contra de las modelos, Ely Yutronic consideró que todas las personas tienen derecho a evolucionar profesionalmente, por lo que no era necesario exponer su pasado.

“No me lo esperaba, quienes me conocen saben que he sido modelo, que he sido anfitriona; pero en mi CV de periodista no es relevante”, manifestó.









Pamela Vértiz defiende a Ely Yutronic

La periodista Pamela Vértiz hizo un llamado a la sororidad entre mujeres, así como el respeto mutuo, refiriéndose al caso de su compañera Ely Yutronic y las críticas recibidas por su pasado como anfitriona en el programa de Magaly Medina.

“Los casos más graves, los que llegan a la televisión y se colocan bajo los reflectores, los feminicidios, los maltratos, la mujer masacrada que termina hospitalizada, si es que ya no la mataron. Pero esa microviolencia a la que se suman muchas mujeres por formación o deformación. Juzgarnos entre nosotras por cómo te vestiste (...)” empezó diciendo en su programa ‘Día D’.

Vértiz llamó a la sororidad entre mujeres. “Seamos empáticas, nos necesitamos juntas, nos necesitamos unidas, nos necesitamos a una sola voz y un solo puño. Nos necesitamos entender y comprender. Y antes que sentarnos en el escritorio del gran juez a juzgar y a señalar, entender las circunstancias”, refirió.





