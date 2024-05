Más enamorado que nunca. Gino Pesaressi sorprendió a todos al revelar que ha decidido abrir su corazón con la guapa bailarina Valeria González.

Como se recuerda, su última relación conocida fue en 2023 con Andrea Aguirre, quien llamó la atención al dar a conocer que la relación sentimental que mantenía con el modelo y que hicieron pública en diciembre del 2022 había llegado a su fin.

“¿Qué pasó con Gino?”, fue la pregunta que le hicieron en un comentario de uno de sus post en Instagram, a la cual contestó con total sinceridad y sin trata de ocultar que ya no están juntos. “Decidimos no continuar... Hemos quedado en amigos del corazón”, escribió.

Valeria González, quien tiene un estudio de baile, compartió un video en Tiktok derrochando amor con Gino. “Cuando pesabas que nadie podía igual tu energía”, se lee en la publicación.

Incluso, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ no dudó en comentar las fotos de su enamorada. “Mi amor”, le escribe en una de sus publicaciones.





Maju Mantilla sobre salida de Gino Pesaressi del programa ‘En boca de todos’

La modelo y también actriz resaltó el trabajo de su excompañero. “Gino hizo un bonito equipo con nosotros, se acopló muy bien. Era muy poco el tiempo que estuvo y trabajar en un programa en vivo no me parece nada fácil y más en nuestro programa, donde puedes estar tan feliz por una noticia y pasar a una más dramática porque el tema es diferente. Esos cambios no son nada fácil y para cualquiera estar ahí es un aprendizaje”, manifestó Mantilla en una entrevista a un medio local.

Al ser consultada sobre si a Gino le faltó tiempo para fortalecer su trabajo en la conducción de ‘En boca de todos’, Maju Mantilla respondió: “El tiempo siempre ayuda en el aprendizaje, quizá el mismo hecho que haya aparecido tan rápido. Él ponía mucho esfuerzo, es un chico carismático, hábil para la conducción. De repente le faltó tiempo, pero creo que en cualquier momento que podría volver a verlo, no sé si en mi programa o en otro programa”.

En otro momento, la conductora de televisión también resaltó la faceta de actor que tiene Gino Pesaressi.

“Sí, lo veo como conductor. Yo creo que desde el primer día que ingresó hasta unos meses después, vimos una evolución. Entonces, si él se esfuerza, le gusta y pone empeño de todas maneras le puede ir genial. Él también tiene su lado de actor, estuvo conmigo en ‘Ven Baila Quinceañera’, por ese lado también tiene otras oportunidades”, puntualizó.

