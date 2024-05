Magaly Medina decidió salir al frente para responderle a Ely Yutronic, luego de que la conductora de noticias considerara que el reportaje que presentó sobre su pasado fue un ‘golpe bajo y un trago amargo’. En una reciente entrevista, la ‘Urraca’ recordó que anteriormente le hicieron una nota especial a la presentadora chilena. Sin embargo, ella omitió contar todo acerca de sus inicios como modelo y chica reality.

“Parece que todo el mundo se olvida que la primera nota que le hicimos fue una nota generosa, amable donde tuvo la oportunidad de contarle todo a mi reportero, pues él fue con esa intención. (…) Sin embargo, se le olvidó una parte de su pasado y si tú estás orgullosa de tus inicios, lo cuentas”, sostuvo la ‘pelirroja’ en declaraciones para Trome.

Asimismo, Magaly Medina contó que fueron sus seguidores quienes le hicieron llegar las imágenes en lencería de Ely Yutronic, por lo que decidieron investigar más para conocer más sobre su vida antes de ser periodista.

“Cuando nos llegan estas imágenes al ‘Chismefono’ comenzamos a indagar y nos pareció llamativo. Y, si sabes que eso es parte de tu pasado y te lo guardas, olvidas o te da amnesia repentina sobre una parte importante de tu vida ya no es mi culpa , no es un golpe bajo. No estoy aquí para servir de sobona profesional a ninguna persona ni de mi canal ni de otro canal, lo que hago con hombres y mujeres es crítica y la crítica no es constructiva ni destructiva, solo es crítica. Lo que hicimos fue hacer una nota generosa donde ella ocultó eso y para mí ocultar es una forma de mentir”, sostuvo la conductora de ATV.





Magaly Medina le responde a Ely Yutronic: “Si te olvidaste de una parte de tu vida, no es mi culpa. No es golpe bajo. No estoy para servir de sobona profesional a nadie de mi canal”. #MagalyTVLaFirme 👇🏼 pic.twitter.com/LhNdI50Oak — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 21, 2024





¿Qué dijo Ely Yutronic?

La presentadora de ATV Noticias brindó una entrevista a Día D y no pudo ocultar su incomodidad por el informe presentado en ‘Magaly TV, La Firme’, el cual considera no forma parte de su actual perfil profesional.

“Todo esto que he vivido para que ahora me quieran dejar la imagen de una mujer en bikini con lencería. He construido una carrera con mucho esfuerzo”, expresó la conductora de ATV.

“A veces las sociedades dicen, ella fue modelo, ya no puede ser conductora, periodista, abogada o ingeniera. ¿Y por qué no? ¿Acaso no tenemos derecho a formarnos y estudiar? No tengo nada de lo que avergonzarme, pero sí es cierto que ha sido un golpe bajo, un trago amargo, porque no refleja la profesional que soy hoy”, añadió.

Tras considerar que existen muchos prejuicios en contra de las modelos, Ely Yutronic consideró que todas las personas tienen derecho a evolucionar profesionalmente, por lo que no era necesario exponer su pasado.

“No me lo esperaba, quienes me conocen saben que he sido modelo, que he sido anfitriona; pero en mi CV de periodista no es relevante”, manifestó.





