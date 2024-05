Christian Domínguez está en medio del ojo público por presuntamente estafar a una mujer empresaria, a quien le prometió jugosas ganancias con la franquicia de su chifa ‘Tusan Wok’, no obstante, la agraviada asegura haber quedado en la ruina por falta de ventas.

Maritza Loza contó entre lágrimas en el programa de Magaly Medina que el cantante y su socio le ofrecieron ganancias mensuales de hasta 30 mil soles con una inversión de 70 mil soles, sin embargo, terminó 300 mil soles en la instalación del local, dinero que obtuvo gracias a préstamos de sus familiares y bancos.

Desafortunadamente, el chifa tuvo que ser cerrado solo tres meses después de su inauguración en el distrito de San Juan de Lurigancho debido a la falta de clientes, por lo que la empresaria ahora se encuentra en la bancarrota.

“Si no tuviera a mi hijita o a mi esposo, me moriría, me suicidaría creo, pero no puedo. Me siento estafada”, sostuvo la agraviada.





¿Qué respondió Christian Domínguez?





Ante la grave denuncia en su contra, Christian Domínguez decidió salir al frente para defenderse y negar haber estafado a la mujer. Según precisó, hubo un incumplimiento de contrato y el local se inauguró pese a que no le habrían pagado.

“Me enteré por mi socio, creo que mi socio ha sido bastante claro. Me da mucha pena, eso nos queda de experiencia porque nosotros hemos cumplido en todo aspecto, hasta en más. Yo he hecho cosas que no he hecho por nadie, pero a veces el buen corazón te gana, quieres que a la gente le vaya bien, eso no lo valora la gente”, sostuvo el líder de La Gran Orquesta Internacional.

“Nosotros hemos cumplido en todo aspecto, incluso en más. Me da mucha pena porque tampoco se cumplió con el contrato, no se canceló, se aperturó sin haber sido cancelado, eso es un gran error de nosotros por buena onda porque no debimos inaugurar hasta que no se cancele hasta el último centavo por contrato, queda como experiencia”, agregó.









¿Qué dijo sobre sus infidelidades?





Después del torbellino mediático desatado por el polémico ‘ampay’ dentro de su camioneta, Christian Domínguez decidió hablar sobre el impacto que esto generó en su vida y, especialmente, en la de sus hijos, a quienes les pidió disculpas.

En una entrevista concedida al programa ‘Crónicas de impacto’ de Willax TV, Domínguez se sinceró sobre el dolor que sintió al percatarse del daño causado a su familia.

“Yo le fallé a Camila cuando me fui, de ahí a mis tres hijos juntos que fue dolorosísimo y bueno, ahora por eso a Cata yo tengo que verla todos los días, estoy tratando de ser con Cata lo que no fui con mis otros cuatro hijos”, confesó con la voz entrecortada.

El artista relató cómo pasó días prácticamente escondido tras la explosión mediática, pero poco a poco ha ido retomando sus actividades en el mundo artístico.

“Siempre voy a pedir disculpas. Lo único que sé hacer bien siempre ha sido trabajar, es en lo único que soy realmente bueno y estoy tratando de ser mejor como papá y espero poder cumplir sus sueños de ellos, estar con ellos”, expresó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: