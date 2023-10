Este semana comenzó la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ y ya se registran algunos desencuentros entre participantes y jurados. El último fue el protagonizado por Giacomo Bocchio y Ximena Hoyos.

En la noche de eliminación del reality, en la preparación del segundo plato, Ximena Hoyos picaba cebolla para preparar un estofado de lengua cuando recibió un consejo de la jurado Nelly Rosinelli: le dijo que le dé un ‘remate’ luego de picar.

Entonces, Ximena responde: “es mi forma de picar, primero así y luego le meto...”.

Luego de escuchar esto, el jurado Giacomo intervino diciéndole a Ximena “No te molestes, bien picona”.

En respuesta, la joven actriz le dijo “No, no estoy picona, si me conocieras picona”. Pero el chef no se quedó callado y arremetió con una respuesta que la dejó sin palabras.

“De repente ya no te conocemos, quizá te vas hoy día”.

Ximena Hoyos se salvó de ser eliminada.

Minutos antes, cuando los tres jurados conversaban sobre los tres participantes que luchaban por no ser eliminados -Renato Rossini, Flor Polo y Ximena Hoyos-, Giacomo criticó la actitud de Ximena.

“He estado viendo un poco a Ximena, siento que es una joyita para comer, siento que tiene mucho de ‘hay no como esto’ ‘no pruebo esto’ y eso es un tremendo limitante para un cocinero y esta es una competencia de cocina”, expresó.

Finalmente, Flor Polo fue la primera concursante eliminada de la cuarta temporada del reality.