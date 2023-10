La tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ ya terminó, pero una polémica aún no se zanja: se trata de la tensa relación que habría entre el jurado Giacomo Bocchio y el participante Josi Martínez.

A través de las redes sociales, el conocido tiktoker alzó su voz de protesta contra uno de los jurados del programa.

Sin mencionar quién, Josi reveló que uno de los jurados del programa tuvo un desacuerdo contra la decisión de que continúe en la competencia, lo que ocasionó que se sintiera mal, hasta el punto de llorar.

“Esta foto fue tomada el día de grabación del programa de hoy, donde me fui a mi casa llorando porque estaba triste. Uno de los jurados tuvo una actitud de desacuerdo contra la decisión de que yo me quedara en competencia, aprendamos a ser respetuosos con los demás para no llegar a hacer sentir mal a alguien y a pesar de que es una competencia no olvidarnos de la empatía hacia los demás y que todos merecemos respeto”, escribió en Twitter Josi.

El principal sospechoso en redes y seguidores del programa fue Giacomo Bocchio, con quien el joven Josi tuvo un percance.

En aquella ocasión, se ve que el jurado Giacomo le da unos consejos al conocido tiktoker y comenta que al parecer no le toma atención. “No nos quiere hacer caso tampoco”, le dice el jurado a Javier Masías.

Al escuchar esto Josi le dice “Oye, ¿Qué tienes?” y Giacomo le responde con molestia: “¿Qué tengo? Si quieres no te doy más consejos”.

Josi Martinez vs. Giacomo Bocchio. Esto se puso 🔥 #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/7rPPtaDurj — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) September 15, 2023

Ahora, el jurado habría respondido sutilmente a la indirecta, dándole “corazón” a un comentario que lo destaca en su labor y critica a Josie.

“Giacomo es un profesional que nunca ha recibido una queja, no se debe manchar su imagen por un chico que solo sabe hacer show usando la redes y manipulando a la gente”, se lee en el tuit que Giacomo apoyó.