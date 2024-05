La ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres continúa dando qué hablar en el mundo de la farándula, esta vez porque la hija de Melissa Klug decidió mandar a sacar todos los muebles de melamine que mandó a poner en la vivienda del salsero.

Luego de ser desalojada de la casa del cantante, la influencer no se quedó de brazos cruzados y tomó medidas drásticas luego de abandonar el inmueble tras el fin de su relación.

Imágenes difundidas por el programa ‘Magaly TV: La Firme’ muestran el preciso instante en el que trabajadores retiran uno a uno los muebles que formaron parte de las remodelaciones que hizo en la casa, dejándola prácticamente vacía.

“Ahora que ella se fue, que él la desalojó, que públicamente le dijo que se fuera de esa casa porque ya la relación no iba más, porque a él le interesó casi nada que ella estuviera embarazada, llevando en su vientre un hijo de él. No le importó, le dijo, ‘tú te me vas mamita a la calle, fuera’, cosa que habla bien mal de este chico”, cuestionó Magaly Medina en su programa de espectáculos.

Asimismo, contó que la misma empresa que decoró el hogar que Samahara Lobatón y Bryan Torres compartían fue la misma que se encargó del desmontaje.

“Pero eso ya se lo habíamos dicho a Samahara y ella nunca lo entendió, nunca lo comprendió hasta que la pusieron de patitas en la calle. ¿Qué hizo Samahara? No solo se llevó sus artefactos, no, mandó días después, el 29, a sacar los muebles de todas las paredes a la misma empresa que se los había puesto. Así que dejó la cocina pelada, tal y como la encontró”, acotó la presentadora de ATV.









Samahara Lobatón presume su segundo embarazo

Samahara Lobatón dejó atrás su polémica ruptura con Bryan Torres y confirmó que está embarazada de su segundo hijo a través de una tierna foto publicada en sus redes sociales.

“Mi curita 🩹 en el corazón ♥️” , escribió la influencer al compartir la imagen donde su hija Xianna toca su pancita mientras ella sonríe.

Como era de esperarse, el post generó la inmediata reacción de los internautas y está a punto de llegar a los 50 mil ‘me gusta’, no obstante, Samahara prefirió desactivar los comentarios.









