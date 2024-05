Erick Delgado finalmente se pronunció sobre el altercado que protagonizó junto a Paco Bazán y Gonzalo Núñez durante uno de sus programas de YouTube, en el que se evidenció una fuerte pelea que generó con el corte inesperado del programa.

Delgado manifestó su hartazgo por el comportamiento de Núñez, quien no solo fue grosero, sino que maltrató gratuitamente a ambos conductores.

“Esta vez la línea se sobrepasó porque la verdad es que yo hasta ahora en ningún momento falté al respeto, dije nada, he tenido una buena carrera y yo no voy a permitir tampoco que nadie venga y me diga a mí lo que quiere porque realmente me he sabido controlar, pero no estoy para payasadas, no estoy para aguantar payasadas”, refirió en América Hoy.

El exarquero reveló que todo lo que se vio durante el programa fue real, en respuesta a algunos comentarios que mencionaban que armaron show para obtener más vistas en el programa.





NECESITA AYUDA





Delgado también se mostró preocupado por el comportamiento de Gonzalo Núñez y se mostró a favor de que sus familiares y amigos intervengan al conductor del programa por necesitar ayuda profesional con urgencia.

“Gonzalo también necesita gente que lo cobije, o sea él por dentro es buena persona, se equivoca. La gente que está a su alrededor lo tiene que ayudar. Debe hacer un mea culpa también y darse cuenta que necesita gente que lo ayude a controlar ese tipo de situaciones”, manifestó.





Gonzalo Núñez despidió EN VIVO a Paco Bazán y Erick Delgado





¿QUÉ PASÓ ENTRE GONZALO NÚÑEZ, ERICK DELGADO Y PACO BAZÁN?





En un derroche de vulgaridad, el conductor Gonzalo Núñez, insultó de la peor forma y despidió a Paco Bazán y a Erick Delgado, panelistas de su programa ‘Erick y Gonzalo’.

En la última edición del show, emitido en Youtube, Ñúñez comenzó a pelear por un eventual cambio de horario en caso de que volviera Erick Osores. Luego, se exasperó cuando hablaron sobre la lesión de Yoshimar Yotún.

Bazán calificó de irresponsable que hablara sobre el diagnóstico.

“Tienes un problema grave. Estás hasta las hue***”, dijo Bazán en un primer momento.

“No te das cuenta, huev*** y nos maltratas y en verdad, me llega al pin*** que nos trates así, ¿quién te crees para tratarme así?”, siguió Bazán.

Posteriormente, el conductor, le dijo: “Habla de deporte hermano, deja de ‘maletearme’, yo no necesito otro viejo, quién te crees tú”.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO