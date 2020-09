No hay día en que la Internet no deje de sorprender. Con noticias, anuncios, debates y bromas, las redes se convierten en espacios de información y los memes también cuentan. Como los que se han viralizado en las últimas horas y tienen al Chavo del 8 como protagonista. El personaje de Roberto Gomez Bolaños ha vuelto a estar en tendencia y es gracias a un argentino a quienes los internautas han bautizado como 'El Chavo del 8 metalero".

Su nombre en Phil Claudio Gonzales y vive en Argentina. Sus fotografías se viralizaron rápidamente debido a su gran parecido con El Chavo del 8. Según han mencionado páginas argentinas como Infobae, el hombre se dedicaría a la música metal por lo que siempre anda con un look de acuerdo al género.

Lejos de enojarse por el parecido y los memes que lo relacionan al personaje de Roberto Gómez Bolaños, Gonzales ha dejado notar su buen humor con el tema. Él mismo compartió los memes que le hicieron.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh... Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear (...) Un poco de humor para este momento de mierda”, escribió en la red social el 24 de septiembre junto a otros memes que le enviaron.

En las fotos aparece junto a otro hombre, el cual los internautas compararon de forma humorística con el señor Barriga.

Es que a decir verdad, Gonzales tiene un parecido tremendo con el Chavo del 8. De no ser por su larga cabellera, nadie dudaría que estaríamos al frente de Gómez Bolaños.

Por ahora el nombre del músico se ha viralizado en Internet y los memes no dejan de aparecer.

Esta es la versión metalera de 'El Chavo del 8' que se ha venido haciendo viral en los últimos días. ¿Se parece? (Foto: Filosoraptor)





LOS PERSONAJES DE ROBERTO GOMEZ BOLAÑOS

El actor y comediante mexicano, Roberto Gómez Bolaños, reconocido a nivel mundial por haber participado en diversas y exitosas producciones en cine y televisión, habría cumplido 91 años este año.

Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años, pero el mundo aún conmemora su legado y recuerda a sus entrañables personajes que hicieron reír, disfrutar y llorar a grandes y chicos.

Entre otros papeles, el actor mexicano es reconocido por su rol protagónico en la serie televisiva “El Chavo del 8”, donde interpretaba a un niño que vivía en una vecindad de la Ciudad de México.

Su gran talento para escribir le valió el apodo de “Chespirito”, una mezcla de la castellanización de Shakespeare y su diminutivo Shakespearito, en alusión a la baja estatura de Bolaños. En 1968, tras firmar contrato con Televisión Independiente de México, escribió y produjo programas que se volvieron éxitos populares.









