Christian Chávez, miembro de la banda RBD, ha sido un defensor de los derechos LGBT+ desde que salió del clóset en el 2007. En una reciente entrevista, compartió que Televisa, la casa productora de ‘Rebelde’, le dio la espalda tras hacer pública su orientación sexual. El artista reveló un episodio significativo de su experiencia.

Chávez compartió que perdió algunos seguidores tras hacer pública su homosexualidad, pero también recibió el apoyo de muchas personas. Sin embargo, lamentablemente, no experimentó el mismo respaldo por parte de Televisa, la empresa para la cual trabajaba mientras aún estaba grabando ‘Rebelde’.

Según él, la cadena televisiva optó por desvincular al reconocido artista, excluyéndolo de varios proyectos e incluso advirtiéndole que no encontraría trabajo en telenovelas debido a sus preferencias sexuales.

“Se acabó tu carrera como actor aquí, un personaje protagónico ya no se te puede otorgar, porque la gente no desea esto, porque las marcas no quieren esto, porque las marcas no desean verse involucradas en esto”, declaró el actor durante una entrevista con Yordi Rosado, antes de la reunión de la banda.

Es importante recordar que Christian Chávez se declaró abiertamente gay después de que se filtrará información sobre su boda con su ex pareja en 2005. Antes de hacerlo público, decidió revelárselo primero a su familia. Además, compartió que, aunque lloró, dormir esa noche le proporcionó una sensación de alivio.

“Esa noche lloré, lloré, pero dormí como si me hubieran quitado la bolsa de ladrillotes que tráia cargando”, reveló.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: