Lucerito Mijares es una joven de 19 años y la segunda hija de la reconocida cantante Lucero y el mexicano Manuel Mijares. La heredera de estos artistas, que decidieron separarse en 2011 y quedar como amigos, es una de las voces con más proyección que existen en México al día de hoy. Sin embargo, en reiteradas oportunidades, su talento ha pasado a segundo plano para la prensa mexicana.

En más de una ocasión, los comentarios negativos en su carrera se han desviado a su apariencia física.

Afortunadamente, Lucerito ha sabido lucir su inteligencia emocional y responder de forma tajante a las críticas y no ha permitido que la prensa de su país la afecte. Además, sus padres siempre han estado a su lado para brindarle el apoyo que necesita.

Actualmente, Lucerito está participando en el reality ‘Juego De Voces’, que también se transmite en Perú y que viene arrasando en audiencia en México. Esta no es la primera vez que capta la atención del público con su voz:

La también conocida como ‘La Beba’ ha cantando junto a sus padres no pocas veces. El último video que grabaron juntos fue el 9 de julio de 2022.

“Muy feliz les comparto esta versión de ‘Vencer al amor’ interpretada por Lucero Mijares para nosotros en el streaming ‘Lucero y Mijares, Siempre Amigos’”, escribió Manuel Mijares, confirmando así la buena relación que lleva con su expareja.

Defiende a su hija

Lucerito Mijares, de 19 años, fue el blanco de burlas en la edición del 26 de abril del espacio televisivo ‘¡Qué importa!’. Los presentadores del espacio Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ hablaron de la joven de 19 años en tono despectivo refiriéndose a su aspecto físico y asegurando que su apariencia es similar a la de un hombre.

Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’

En conversación con los medios, fue la propia Mijares quien descartó que estas palabras la ofendieran: “Hay gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Si quieren comentar algo, malo o bueno, me da igual, la verdad es que no me importa” (...) “Afortunadamente a mí no me afecta para nada, pero creo que si se meten con alguna de mis amigas o mi mamá o familiares ahí si se puede quemar el bosque”, expresó.

Esto fue respaldado por la intérprete de ‘Ya no’, quien utilizó su cuenta de X para dedicarle unas palabras a su heredera:

“Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf. Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, escribió la artista.

Conductores se disculpan:

Periodistas se disculpan tras funestos comentarios.

Saludos de Lucero por el Día de las Madres

“Desde hoy, deseo un feliz día a todas las mamis de México. Mañana se pone el día muy ocupado y muy feliz de disfrutar y no da tiempo de entrar acá. Disfruten a las suyas, celébrenlas, qué afortunadas quienes aún tenemos a nuestras mamis en vida. A las que son mamis, felicidades con mucho amor!”, escribió la Novia de América en sus respectivas cuentas de X e Instagram con una fotografía de un arreglo de flores.

Desde hoy, deseo un feliz día a todas las mamis de México.

Mañana se pone el día muy ocupado y muy feliz de disfrutar y no da tiempo de entrar acá. Disfruten a las suyas, celébrenlas, qué afortunadas quienes aún tenemos a nuestras mamis en vida. A las que son mamis, felicidades… pic.twitter.com/QEQODXQj5a — Lucero (@LuceroMexico) May 10, 2024

