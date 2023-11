Tal como lo había anunciado, Ducelia Echevarría iniciará acciones legales contra Peter Fajardo y su asistente de producción, Francesco Méndez, a quienes acusa de haberla humillado en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común.

La exchica reality se mostró preocupada por su integridad, y dijo que pedirá garantías para su vida al asegurar que no es la primera vez que sufre este tipo de agresiones por parte del productor de ‘Esto es Guerra’.

“Pediré garantías para mí, para dejar un precedente de lo que ha pasado, pues tengo un poco de miedo salir. No es la primera vez que se dan estos comportamientos, así que temo esas cosas. Si en algún momento quiero salir o me cruzo con uno... no sé lo que pueda pasar”, sostuvo la ‘Reina de Pozuzo.

Al ser consultada por qué Andrea San Martín y Evelyn Vela han salido a desmentirla y negar algún tipo de agresión en su contra, Ducelia aseguró que ambas están intentando cubrir al productor por su vínculo amical.

Ducelia es vetada en ProTV

Ducelia Echevarría tiene cerradas las puertas de los programas de ProTV luego de sus fuertes acusaciones contra Peter Fajardo.

Mariana Ramírez del Villar, productora de ‘Esto es Guerra’, rompió su silencio y habló para el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para defender con uñas y dientes al productor del reality de América Televisión. Asimismo, le lanzó una advertencia a Ducelia.

“Yo lo único que le puedo decir a Ducelia y le he llamado a decírselo, es que no pretenda regresar nunca más a ProTV”, arremetió la productora.





