Luego de sufrir graves quemaduras en el brazo mientras competía en ‘El Gran Chef: Famosos’, Tilsa Lozano utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores.

Tras señalar que han sido días difíciles luego de su accidente, la exvengadora decidió dar más detalles de cómo será su proceso de recuperación para tratar las quemaduras de segundo grado en su brazo.

“ No, no harán injerto, solo que tomará tiempo para recuperarme, estoy con antibióticos y cremas para que no se infecte la herida. Luego vendrán las cremas regeneradoras ”, dijo Tilsa Lozano a Trome.

Al ser consultada por qué decidió continuar en la competencia del reality de cocina pese a sus quemaduras, Tilsa Lozano aseguró que quiso demostrarles a sus hijos que se puede superar cualquier obstáculo.

“Dejar de cocinar era demostrar debilidad y yo siempre quiero que mis bebés me vean fuerte para que sepan que la vida te pondrá pruebas donde tienes que ser rudo y seguir adelante”, añadió la esposa de Jackson Mora.





