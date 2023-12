Dayanita se presentó en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’ y estuvo cara a cara a su expareja, el cómico Topito. El encuentro se dio luego de la abrupta separación del actor y la cómica, quienes terminaron su relación luego de que ampayaran a Topito con otra mujer.

Al principio, la expareja comenzó a bromear con la presencia del otro en el programa. Sin embargo, la Chola Chabuca abordó el tema del ampay de Topito y ambos hablaron de cómo se sienten al respecto.

El cómico aceptó su error y reconoció que sí engañó a Dayanita. La actriz reveló que las imágenes del ampay le llegaron antes de que hagan públicas y sufrió mucho.

“Siento mucho dolor. Me duele demasiado esto. No pensé que iba a pasar. Si tengo que aguantar es por el tema de mi trabajo. Le dije a él: ‘no quiero verte’. Más me duele todas las imágenes, ver cosas que conmigo nunca lo hizo. No sé si lo hizo por tratar de cuidar el tema de su familia o lo hizo por vergüenza a mí y a veces ya no quiero recordar” , dijo entre lágrimas.

Por su parte, Topito dijo que cometió un error y esperará el tiempo que Dayanita decida tomarse para ver si lo perdona o no. “Voy a darle ese tiempo, que se curen las heridas. Si fuese al revés, también me dolería, yo la entiendo” , concluyó.





