En la última edición de su recién estrenado podcast, Yahaira Plasencia tuvo como invitado a Luis ‘Cuto’ Guadalupe, con quien en más de una ocasión ha tenido enfrentamientos. Sin embargo, dejaron de lado sus diferencias para hablar sobre la vida del empresario.

‘Cuto’ Guadalupe reveló detalles de su vida sentimental y aseguró que no ha regresado con su esposa, Charlene Castro, quien fue captada por las cámaras del programa ‘Magaly TV La Firme’. Además, comentó que en la actualidad vive con su madre.

“Me siento muy agradecido a Dios, tengo una familia espectacular, en lo laboral me está yendo mejor de lo que era futbolista. Yo estoy bien, estoy soltero, por si acaso, pero feliz, disfrutando de mi tranquilidad”, aseguró el jugador nacional.

Cuto Guadalupe sobre Yahaira Plasencia

Como se recuerda, en mayo de 2023, Plasencia señaló que no entendía la razón por la que su presencia le incomoda al exfutbolista. “Nunca en mi vida lo he visto, le caigo mal seguro (...) Te juro que no sé y tampoco (no te interesa), la verdad que no”, contó a Carlos Carlín.

Ante ello, Cuto aclaró su indiferencia con la expareja de su sobrina. “La prefiero lejos, años luz. ¿Sabes el significado de odiar o que no me cae? Yo pienso que ella nunca supo lo que es la humildad, ni va a saber lo que es la humildad”, dijo.

“Porque cuando tú eres humilde, tú tienes que ser siempre el mismo. Y si tú no respetas a la prensa o quieres que no te hagan preguntas y dices: ‘que no, esto no’”, agregó.

El encuentro de la salsera y el tío de Jefferson Farfán ha servido para que arreglen sus diferencias y aclaren los malentendidos.

