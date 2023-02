El cantante de cumbia, Néstor Villanueva, opinó sobre el reciente cover de ‘Sesión 53′, interpretado por Florcita Díaz, quien participó de una grabación coordinada por el programa ‘América Hoy’.

El exnuero aseguró que no había escuchado la versión adaptada de su exesposa, por lo que el programa de espectáculos se la hizo escuchar en vivo para ver su reacción.

Luego de un incómodo momento, el artista se animó a dar su opinión, pero aclarando que no dirá nada malo, pues no quiere tener problemas con la mamá de sus menores hijos: “Se puede arreglar, se puede hacer un efecto para arreglar la voz, pero está bonito”, comentó el cumbiambero.

Ante la insistencia de las conductoras de que opinara un poco más, Villanueva dejó en claro que no quiere decir más y recalcó que le desea todo lo mejor a la hija de Susy Díaz.