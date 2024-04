Es hijo del reconocido director de cine Francisco Lombardi, pero Diego Lombardi nunca se sintió presionado para ser actor. Entrenaba en el Sporting Cristal cuando era adolescente y después estudió Ingeniería de Industrias Alimentarias, hasta que la vida le mostró el camino que tomaría para siempre. Ahora Diego nos habla de las decisiones importantes y riesgos que uno debe tomar en la obra teatral Los perros, que va de viernes a lunes, a las 8:30 p.m., y domingo, a las 8 p.m., en el Auditorio Británico Cultural, hasta el 13 de mayo.

Vuelves con una nueva temporada de Los perros, en la que eres el protagonista.

Es una comedia ácida escrita por el dramaturgo argentino Nelson Valente, una obra que te obliga a confrontarte contigo mismo, con tu vida. Hay grandes preguntas de la obra como: ¿es esta la vida que quiero vivir?, ¿el camino que yo empecé me ha llevado a donde yo quería ir?, ¿qué hago?, ¿sigo aquí o me muevo?

¿Esas fueron las preguntas que te hiciste al cambiar a actuación, hace más de 20 años?

Sí, claro, me hice esa pregunta cuando entré al Club de Teatro de Lima. Yo ingresé para relajarme, como también podría haber entrado a hacer yoga o pilates. Cuando me paré en el escenario, dije “este sitio me da demasiado placer, demasiada libertad”. Eso fue en 2002 y me demoré cuatro o cinco años, hasta que me tiré a la piscina y aquí estoy.

La mayoría no está en condiciones de tomar el riesgo de cambiar de vida.

No el riesgo de cambiar de vida, pero sí, por lo menos, de confrontarse y decir “ok, decido seguir o decido cambiar”. Creo que hay que intentar las cosas y si no funciona, hay la posibilidad de dar un paso atrás y volver a donde estabas. Creo que lo peor es preguntarse qué hubiera pasado si... Es una pregunta dura, los hubiera no existen.

¿No tienes miedo a empezar de cero?

Siempre hay miedo. Creo que más que un freno, el miedo debería ser un impulso. El miedo te obliga a confrontar, hay que dejar de tenerle miedo al miedo. Hay que probar; si no, uno no hace las cosas, te quedas en el mismo sitio. El placer de vencer el miedo es único. Si no intentas, nunca vas a saber si tenías capacidad para hacerlo.

¿Te has arrepentido de algo que hayas hecho?

Muchas veces. Jugaba fútbol, a los 15 entrenaba en Cristal, y decidí meterme a la pre-Agraria para prepararme y postular. Siempre me pregunto qué hubiera pasado si continuaba jugando fútbol. Me arrepiento de no haber intentado.

¿Cómo llevas el ser hijo de un afamado cineasta y de una conocida poeta y escritora (Giovanna Pollarolo)?

Yo estoy superorgulloso de mi papá y de lo que ha hecho en el cine peruano. Se va a estudiar el cine de mi papá cuando él ya no esté. Ha ganado festivales importantes, sus películas son potentes; además, históricamente importantes para el Perú, hechas en los momentos en los que hay que hacer, no después. La boca del lobo fue una película que se hizo en medio del conflicto armado interno, con todos los problemas que significaba. Nos tuvimos que ir de mi casa, hubo amenazas, yo era chico, pero me acuerdo. Años después se hizo Ojos que no ven, poquito después de que salieran los vladivideos y se fue destapando todo lo que estaba pasando en el país. Yo lo he tratado de manejar para mí como un impulso para aprender, para seguir creciendo con este legado de la idea del Clan Lombardi. Y mi mamá, una escritora y poeta maravillosa, con un talento para escribir y para transmitir con palabras sencillas, sensaciones y conceptos muy potentes. Es muy interesante leer su poesía y conocerla a ella a partir de lo que escribe.

¿Te sentiste muy presionado cuando eras chico?

No tengo esa sensación. O sea, no es que yo haya pensado “me encanta el teatro, me encanta el cine, pero yo no lo voy a hacer porque no quiero la presión de ser hijo de...”. Esas preguntas, en todo caso, no fueron conscientes en mi cabeza. Quizás inconscientemente busqué una cosa distinta.

Ahora eres conocido por tu contenido de humor en redes sociales.

Yo tengo un sentido del humor tonto. Me gusta la comedia. Yo sé que en general doy una sensación de seriedad, pero todo el tiempo estoy haciendo chistes tontos. Tenía un personaje en redes que se llamaba Tato, que contaba chistes malos. A partir de ahí empecé a crear cosas, a jugar y encontramos con Emilia el link de parejas, que funciona muy bien, y el link de paternidad. Las redes sirven para sentirse parte de algo y es una manera de generar una comunidad también.

Emilia Drago y tú forman una pareja estable, sin escándalos.

Tiene que ver primero con que cada uno trabaja emocionalmente por su lado, cada uno hace terapias tradicionales y no tradicionales para conocerse a sí mismo y ver en qué lugar está, aprender a reconocer qué es lo que está pasando antes de reaccionar de una manera exagerada. Además, es importante conversar siempre sobre las cosas que a uno le molestan.

¿La paternidad afectó tu relación de pareja?

Cuando nació Luna todo fue bastante bien, tranquilo. Pero cuando nació Lara, en mayo de 2020, en plena pandemia, fue muy duro para los dos estar completamente aislados del mundo, con una niña chiquitita y otra recién nacida. Emilia tuvo depresión posparto, fue muy difícil para los dos, pero juntos logramos superar el momento complicado. Tiene que ver con mantener un compromiso, que es algo que cada vez hay menos.





