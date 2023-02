Se hizo cargo de todos los gatos. La conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna, no tiene problemas en admitir que era su expareja Renzo Costa, el que costeaba los gastos de sus viajes, siendo uno de ellos uno a Dubái, uno de los lugares más caros del mundo.

Aunque en un comienzo se mostró incómoda por los cuestionamientos de Rosángela Espinoza, la rubia modelo le respondió a la ‘chica selfie’ que ella nunca ha negado que el empresario la invitaba a viajar por el mundo.

La ‘Chica selfie’ le reclamó por sus recientes declaraciones en las que aseguraba que ella había gastado mucho cuando viajó al lejano país: “Creo que lo dijiste porque yo no trabajo, nosotros sabemos que los viajes que hiciste con Renzo Costa no fueron pagados por ti. No hay nada de malo en reconocer eso”, le dijo Rosángela, quien actualmente se encuentra en Dubái.

Ante esta afirmación, la ahora esposa de Richard Acuña le respondió: “Definitivamente Renzo fue mi pareja de cuatro años, ahora estoy casada y si quieres hablar del pasado, creo que no te conviene”.

Rosángela Espinoza se enlaza desde lujoso hotel flotante

