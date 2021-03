Vanessa López, modelo y exesposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, acusó de tocamientos indebidos al locutor radial a través de su cuenta oficial de Instagram.

En su mensaje público, López señaló estar fastidiada por el accionar de ‘Tomate’ Barraza cada vez que va a su casa a visitar a su hija en común

“Cuando yo le permito venir a ver a mi hija, él solo piensa en agarrarme y jugarse de una manera irrespetuosa cuando ya no somos nada”, precisó Vanessa en un comentario de Instagram.

El comentario de Vanessa se dio luego que recibió varios comentarios negativos en las redes sociales a raíz de otra denuncia que realizó contra el exconductor de televisión.

Carlos ‘Tomate’ Barraza es acusado por tocamientos indebidos. (Foto: Captura ATV)

Cabe precisar que la modelo hace unas semanas aseguró que ‘Tomate’ Barraza no cumple con la pensión de su menor hija. “Solo para recordarle que tenemos una conciliación firmada al Sr. Carlos Barraza, donde debería cumplir con nuestra hija. Que yo pueda salir en algún momento, que alguien me venga a dejar o recoger a mi casa, eso a él no le debería importar”, escribió en su red social.

